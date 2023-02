En el rodaje de "Rust", Alec Baldwin disparó a la directora de fotografía Halyna Hutchins, ocasionándole la muerte. | Fuente: AFP

'Rust', el filme en cuyo set falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins, reanudará su rodaje en el estado de Montana (EE. UU.) durante esta primavera con el actor Alec Baldwin asumiendo de nuevo el papel protagonista.

Las grabaciones abandonarán el condado de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.), donde se produjo el trágico incidente, y continuarán en los estudios de cine Yellowstone Film Ranch (Montana, EE.UU.), anunciaron este miércoles los productores de la cinta en un comunicado recogido por la prensa especializada en Hollywood.

Los encargados de la producción de la cinta informaron en octubre que el rodaje continuaría en 2023, pero seguía siendo una incógnita cuándo exactamente, dónde y quién participaría. "La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de 'Rust' para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente", afirmaron conjuntamente los fundadores de Yellowstone Film Ranch en el mismo texto.

Alec Baldwin, que comparece este viernes por primera vez tras ser acusado de homicidio involuntario y puede enfrentarse a 18 meses de prisión, volverá a retomar el rol protagonista.

Sin embargo, la armera y responsable del protocolo de seguridad, Hannah Gutierrez-Reed, no volverá al proyecto después de también haber sido imputada con el cargo de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins, quien falleció tras recibir el impacto de una bala durante el rodaje de 'Rust'.

Avance en la producción

La noticia del cambio de localización llega semanas después de que se conociera que el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección y que la directora de fotografía Bianca Cline ('Marcel the Shell With Shoes On') sustituirá a Hutchins.

"Han demostrado una amistad inquebrantable (los fundadores de Yellowstone Ranch) con su apoyo para honrar a Halyna (...) Significa mucho para mí y para todo nuestro equipo", aseguró Souza.

Además, los productores ya habían hecho público que Matthew Hutchins, viudo de Halyna, ejercerá como productor ejecutivo de esta segunda parte del rodaje y que realizarán un documental sobre la vida de la malograda directora de fotografía.

Inaugurado en 2020, Yellowstone Film Ranch ha sido el hogar de otras películas del oeste recientes como 'Murder at Yellowstone City' (2022) o 'The Old Way' (2023).

El estado de Montana, al igual que el de Nuevo México, promueve el desarrollo de proyectos cinematográficos en su territorio con incentivos económicos que oscilan entre el 20 % y 35 % de los costos totales de producción.

(Con información de EFE)

