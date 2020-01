Conoce cómo ver los SAG Awards 2020. | Fuente: Instagram

La SAG Awards (Screen Actors Guild Awards: Premios del Sindicato de Actores) sorprendieron con las nominaciones en diciembre, las que han seguido la tendencia de los Globos de Oro, pues tienen a las producciones de Netflix en la lista.

La cinta con mayores nominaciones en los SAG Awards 2020 es la película "Bombshell" (4 categorías), protagonizada por Charlize Theron y Margot Robbie. Esta cinta empata en número de nominaciones con las aclamadas "The Irishman" y "Once upon a time... in Hollywood".

Además, "Marriage Story" de Netflix, que fue la más nominada en los Golden Globos 2020, se llevó tres menciones en las categorías. Después, le siguen "Ford V Ferrari", "Jojo Rabbit" y "Joker" con dos.

En el apartado de televisión, "The Marvelous Mrs. Maisel" se coronó como la serie más nominada de los SAG Awards 2020. Le siguen "The Crown", "Fleabag", "Game of Thrones", "The Kominsky Method", "The Morning Show" y "Stranger Things" con tres nominaciones.

Se conoce que el actor Hollywood, Robert De Niro, será homenajeado con el Premio al Logro de la Vida del Sindicato de Actores, presentado por Leonardo DiCaprio, quien fue su coprotagonista en Marvin’s Room.





¿Cuál es la hora, fecha y canal para ver los SAG Awards 2020?

Este domingo 19 de enero de 2020, se realizará la ceremonia de los SAG Awards para premiar lo mejor de cine y la televisión. Esta premiación se emitirá a las 8 p.m. en Estados Unidos y se transmitirá simultáneamente por TNT y TBS.





¿Quienes son los principales nominados a los SAG Awards 2020?

En las categorías de televisión para Mejor actriz es Patricia Arquette (“The Act”), Toni Collette (“Unbelievable”), Joey King (“The Act”), Emily Watson (“Chernobyl”), Michelle Williams (“Fosse/Verdon”).

En la categoría Mejor actor en una película para teleisión están Mahershala Ali (“True Detective”), Russell Crowe (“The Loudest Voice”), Jared Harris (“Chernobyl”), Jharrel Jerome (“When They See Us”) y Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”).

Para ver toda la lista de los nominados a los SAG Awards 2020, revisa nuestra siguiente nota: