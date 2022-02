Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett y Benedict Cumberbatch figuran entre los presentadores de los SAG Awards 2022. | Fuente: Composición (AFP / EFE)

Los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo este 27 de febrero en el Barker Hangar en Santa Mónica, California (Estados Unidos). Como cada año, la ceremonia contará con celebridades del cine y la TV estadounidense entre sus presentadores.

Así, en su 28.ª edición, varios nominados subirán al escenario para anunciar los nombres de quienes se lleven una estatuilla esta noche. Entre ellos, están Caitríona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill, Ciarán Hinds, Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Tyler Perry, Lady Gaga, Jared Leto y Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton y Will Smith.

Todos ellos presentarán premios en los SAG Awards 2022 en calidad de representantes de los largometrajes en los que actuaron, como "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "House of Gucci" y "King Richard".

Otros presentadores que también participarán en la gala son Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Jung Ho-Yeon, Martin Short, Selena Gomez, Oscar Isaac, Salma Hayek, Tony Goldwyn, Reese Witherspoon, Jesse Plemons, Hailee Steinfeld, Jeff Goldblum, Maggie Gyllenhaal, Kerry Washington, Lisa Kudrow, Mira Sorvino, Tim McGraw y Faith Hill.

Fecha y hora para ver los SAG Awards 2022

El domingo 27 de febrero se llevará a cabo la premiación de los SAG Awards 2022. La cita será en el Barker Hangar en Santa Mónica, California desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO SAG Awards 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por el canal de TNT.

SAG Awards 2022: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del lunes 28 de febrero

¿Quiénes encabezan las nominaciones de los SAG Awards 2022?

Las series “Ted Lasso” y “Succession” lideran las categorías para televisión, con cinco nominaciones cada una. Mientras que “The Power of the Dog” hace lo propio en cine con tres nominaciones.

Los SAG Awards comenzaron a entregarse en 1995. En el 2012, se produjo la fusión entre el Sindicato de Actores de Pantalla (SAG) y la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA), formando el sindicato SAG-AFTRA que, en la actualidad, reúne a 160 mil miembros.

Los nominados, tanto de televisión como de cine, son elegidos por 2500 miembros de este sindicato que son seleccionados al azar. Luego se lleva a cabo una votación, en la que participan todos los miembros del gremio.

