Sidney Poitier recibió la Medalla Presidencial de Libertad de parte de Barack Obama. | Fuente: EFE

El pasado 6 de enero, falleció el actor Sidney Poitier, en su hogar en Beverly Hills. Hasta el momento, era desconocida la causa de la muerte del ganador del Oscar en dos oportunidades. Sin embargo, el martes 18 de enero, el portal TMZ tuvo acceso a su certificado de defunción.

De acuerdo con el documento, el nonagenario actor falleció debido a tres males que lo venían aquejando desde tiempo atrás insuficiencia cardiaca, cáncer de próstata y mal de Alzheimer.

Sidney Poitier murió a los 94 años de edad tras una destacada carrera en el cine que lo convirtió en una de las mayores leyendas de Hollywood. La noticia fue confirmada al medio Eyewitness News por el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell. "Hemos perdido a un gran bahameño y he perdido a un amigo personal", dijo el diplomático sin revelar la causa del deceso.

Entre los mensajes más conmovedores por la muerte del actor está el de su hija Sydney Tamiia Poitier, quien escribió en su cuenta de Instagram: "Mi dolor es porque perdí a mi papá, pero también porque el mundo perdió tanta bondad".

Sidney Poitier: una carrera galardonada

Nacido en Bahamas, Sidney Poitier cuenta en su currículum con un Bafta y un Oso de Plata por su papel protagonista en “The Defiant Ones” (“Fugitivos”, 1958). Fue el primer actor afroamericano en ganar el Oscar a mejor actor por su interpretación en "Lilies of the Field" (1963), también se hizo merecedor de un Globo de Oro y un Oso de Plata.

Otras interpretaciones alabadas por público y crítica fueron “The Bedford Incident” (“Estado de alarma”, 1965), “Guess Who’s Comming to Dinner” (“Adivina quién viene a cenar”, 1967) y “In the Heat of the Night” (“En el calor de la noche”, 1967), que supo combinar con su labor de director gracias a la cual se puso al frente de hasta nueve producciones.

Sidney Poitier también publicó varias autobiografías durante su carrera: This Life, The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2007) y Life Beyond Measure: Letters to My bisnieta (2008). El mes pasado se anunció una obra de Broadway sobre la increíble carrera del actor visionario, antes de su repentina muerte.

El actor también se hizo acreedor en el 2001 a un premio Grammy en la categoría mejor álbum hablado por "The Measure Of A Man". En 2009, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama le concede la Medalla Presidencial de Libertad.

