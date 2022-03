Después de 15 años de la primera película de 'Soy leyenda', Will Smith confirmó la continuación junto a Michael B. Jordan. | Fuente: Composición

Con motivo de celebrar los 15 años de la película “Soy leyenda”, se confirmó la secuela de esta película que fue protagonizada por Will Smith. Sin embargo, esa no es la única sorpresa ya que el artista regresará como Robert Neville y a él se suma Michael B. Jordan.

Hasta el momento no se conoce más detalles de lo que será la cinta, pero Akiva Goldsman vuelve como guionista lo que promete ser una gran segunda parte. Este thriller postapocalíptico será la primera colaboración entre Smith y Jordan que, además de actuar, también son los productores.

La primera entrega de “Soy leyenda” llegó a los cines en el 2007 y Will Smith es conocido por ser un artista que no teme en experimentar géneros en la industria del cine, tanto así que su carrera puede ser reconocida por un Oscar por su trabajo en “El método Williams”.

¿De qué trata "Soy leyenda"?

"Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vivo en la ciudad de Nueva York. Si hay alguien ahí alguien. Sepa que no está solo", se le escucha decir a Will Smith en 'Soy Leyenda'.



Robert Neville (Will Smith) es un brillante científico, pero a pesar de esto no ha podido impedir la expansión de un terrible virus imparable, incurable y creado por el hombre. Neville, de algún modo inmune a este virus, es ahora el último superviviente humano que queda en la ciudad de Nueva York y quizás en el mundo.

Durante tres años, Neville ha enviado constantemente todos los días mensajes por radio, de forma desesperada para saber si podía encontrar otros supervivientes que pudieran estar en otras partes. Pero no está solo. Víctimas mutantes de la plaga -los Infectados- merodean en las sombras vigilando cada uno de los movimientos de Neville esperando que éste cometa un error fatal.

Tal vez para la última y mejor esperanza de la humanidad, Neville se ve impulsado hacia la única misión que le queda: encontrar la forma de dar marcha atrás a los efectos del virus utilizando su propia sangre inmune. Pero sabe que está en condiciones de inferioridad y que se le acaba el tiempo.

