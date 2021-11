'Spider-Man: No Way Home' se estrenará el 16 de diciembre de este año. | Fuente: Marvel

Desde la medianoche, los fanáticos de “Spider-Man: No Way Home” intentaron comprar las entradas en preventa en Cineplanet y Cinemark, sin embargo, debido a la gran demanda, solo algunos pudieron acceder a los tickets ya que la plataforma se colgó.

Por ese motivo, los cines locales abrieron otro horario para que los que no pudieron. Juan José Duffo, director comercial de Cineplanet en Perú, dio una gran noticia para los que están a la expectativa de la película de Marvel.

“Se va a abrir boletería física en todos los cines Cineplanet. Esto va a ser en función de los horarios (de apertura) de los propios cines. Además, iniciará con preventas presenciales en todos los cines menos Trujillo, Chiclayo y Piura, a partir de la apertura de cada cine, este varía”, dijo para El Comercio.

Horario de preventa para “Spider-Man: No Way Home” en Cineplanet y Cinemark

Si bien ya se ha iniciado la venta de entradas en Cineplanet para “Spider-Man No Way Home”, Cinemark también hará lo mismo de manera presencial a partir de las 3 de la tarde de este lunes 29 de noviembre.

Cabe resaltar que Cinépolis empezará su preventa a las 2 p.m. Hasta el momento no hay detalles sobre Cine Star.

¿De qué trata “Spider-Man: No Way Home"?

“Spider-Man: No Way Home”, trae de regreso al buen vecino y amigo Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

