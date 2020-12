Rogue Squadron es la nueva película de Star Wars con Patty Jenkins como directora. | Fuente: Disney

Este 10 de diciembre fue un día movido para los fanáticos de Star Wars. Y es que se dio el Disney Investor Day 2020, en el que se anunciaron los números de la compañía, además de soltar anuncios de futuros proyectos. Esta vez le tocó a Patty Jenkins, quien será la encargada de dirigir la nueva película "Rogue Squadron", cuyo estreno está previsto para diciembre de 2023.

El anuncio de la nueva película de Star Wars vino de parte de la misma directora Jenkins. Ella usó su cuenta oficial en Twitter para dar cuenta de la noticia y, en cuestión de minutos, su video se volvió viral en pleno Disney Investor Day.

"Me encanta moverme rápido y la velocidad en cualquier tipo. Creo que ha sido porque he crecido como hija de un gran piloto y cada día me levantaba y miraba a mi padre en su escuadrón de la Fuerza Aérea en el cielo. Era la cosa más alucinante que he visto en mi vida", sostuvo la realizadora de "Wonder Woman 1984".

ASÍ ANUNCIÓ PATTY JENKINS LA LLEGADA DE "ROGUE SQUADRON"

Asimismo, la cineasta afirmó que "cuando él perdió la vida por su país, deseaba pasar toda esa tragedia y hacer la mejor película de pilotos de guerra de todos los tiempos". "Por más que trababa, no encontraba la historia correcta... hasta ahora. Ahora encontré una película de dos cosas que amo, así que los veo pronto", se le escucha decir. Tras ello, se pone un casco y camina hacia un Jet-wing.

Cabe recalcar que Patty Jenkins dirigió, recientemente, "Wonder Woman 1984", proyecto de DC Comics y Warner Bros. que verá la luz en cines y HBO Max este 25 de diciembre. Tras ello, se suma a Star Wars para "Rogue Squadron".