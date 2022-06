'The Black Phone' trata de The Grabber (Ethan Hawke), un asesino de niños. | Fuente: Universal Pictures

La película “The Black Phone” está causando terror en los fanáticos del cine y es que está dirigida por Scott Derrickson que vuelve a trabajar con el actor Ethan Hawke, ya que ambos participaron en “Sinister” (2012).

La cinta trata de The Grabber, un asesino de niños que secuestra a su próxima víctima, pero todo se complica cuando el niño recibe ayuda de las anteriores víctimas de este asesino.

“The Black Phone” está basado en una historia real y muchos fanáticos se han preguntado si trata de alguna experiencia del director a lo que él confirmó que se inspiró en su propio pasado.

LA HISTORIA REAL DE “THE BLACK PHONE”

"Crecí en una zona del norte de Denver que era bastante violenta, mucho acoso escolar, muchas peleas, muchos niños que sangraban todo el tiempo. También fue justo después de que Ted Bundy pasara por Colorado, matando gente. Y los asesinatos de Manson acababan de ocurrir", dijo Scott Derrickson al portal News.

"Cuando tenía ocho años, mi amigo de al lado llamó a la puerta de mi casa y dijo: 'Alguien ha matado a mi madre'. La madre de mi amigo de al lado fue asesinada. Y había mucha violencia doméstica, incluso en mi propia casa y en la de muchos de los niños que conocía".

"Los padres castigaban a los niños de forma mucho más agresiva, por lo que era un lugar muy violento y aterrador para crecer en muchos sentidos. Y traté de trasladar ese ambiente de forma realista a la película".

Esto es lo que se percibe en la primera parte de “The Black Phone” donde el pequeño que va a ser secuestrado vive en un ambiente familiar violento.

