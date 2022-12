Frank Anthony Grillo es un actor y artista marcial estadounidense. | Fuente: Instagram

‘The Purge’, película creada por James DeMonaco, tendrá una sexta entrega. La cabeza detrás de ‘La Purga’ confirmó que el guion ya está listo y el protagonista de las primeras cintas, Frank Grillo, volverá. La historia transcurrirá de 10 a 15 años después de los acontecimientos de ‘The Forever Purge’ y mostrará una imagen muy diferente de los Estados Unidos.

"Me queda una más. James tiene el guion. Se centra en el personaje de Leo Barnes y él quiere dirigirlo. Estamos trabajando con Universal para ver si podemos esto antes de que esté en el asilo de ancianos", dijo entre risas para Collider.

Asimismo, James DeMonaco explicó que esta nueva película tendrá un parecido con ‘Escape from New York’, de John Carpenter. Hasta el momento no se conocen detalles de lo que será esta entrega, lo único que se sabe es que, esta vez, sí será la última.

"La América en la que estamos en ‘The Purge 6’ no es la América en la que vivimos ahora. Ha sido reasignada, debería decir, de una manera única. Y estamos entrando en esta superficie de Estados Unidos muy cambiada. La otra cosa que puedo decir, porque creo que ya está sonando por ahí, es que, si sucede, es el regreso del personaje Leo Barnes de Frank Grillo, así que es divertido. Se ha formado una nueva América. Y después, son aproximadamente 10 a 15 años después de la quinta parte", comentó para Daily Head.

'The Forever Purge', la quinta entrega

Todas las reglas se rompieron en “The Forever Purge”. La quinta y última entrega de la sangrienta saga que llegó a los cines el 16 de julio de 2021 y su primer adelanto nos mostró una nueva y más horrorosa ola de violencia.

“The Forever Purge” se ubica en las siguientes horas de terminada la purga anual, cuando una secta decide continuar con las matanzas porque ya no se conforman con una noche anual de anarquía y desorden. Por ello, deciden apoderarse de Estados Unidos mediante una campaña de caos y masacre.

Es en ese escenario que los personajes de Adela, interpretada por Ana de la Reguera, y su marido Juan (Tenoch Huerta) junto a su peón deberán sobrevivir a la banda de asesinos enmascarados que los persigue en el estado de Texas.

La película de terror y ciencia ficción creada por James DeMonaco en 2018 cuenta las 12 horas en las que cualquier delito criminal es legal por lo que los ciudadanos deben resguardarse en sus hogares para intentar sobrevivir.

La trama en sí de 'La Purga' narra cómo el Gobierno de EE.UU., tras eliminar prácticamente la violencia de las calles, ha establecido un periodo de 12 horas cada año en el que cualquier actividad criminal, incluido el asesinato, está permitido por la ley. Además, la Policía no responde a ninguna emergencia y los hospitales suspenden su ayuda. El objetivo es liberar la tensión y el odio acumulados, principalmente canalizados en el exterminio de los más desfavorecidos, los que menos contribuyen a una sociedad repleta de nuevos ricos.

