"Thor: Love and Thunder" llegó a la cartelera peruana este 7 de julio. | Fuente: Marvel Studios | Fotógrafo: Jasin Boland

"Thor: Love and Thunder" llegó la cartelera peruana este 7 de julio. En medio de una gran expectativa, la nueva cinta de Marvel vuelve a poner en los ojos de los espectadores al Dios del Trueno, interpretado por Chris Hemsworth, y trae de regreso a Jane Foster (Natalie Portman).

En este cuarto título de la saga del asgardiano favorito de todos, la historia se centra en Thor, quien está en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado en el pasado: una búsqueda de paz interior. Su retiro, sin embargo, se ve interrumpido por un asesino de la galaxia, conocido como Gorr (Christian Bale).

Con la ayuda del Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster, el Dios del Trueno emprende una aventura cósmica para detener al villano también conocido como 'Carnicero de Dioses', cuya misión es la extinción de todas las deidades.

"Thor: Love and Thunder" y las escenas poscréditos

Como en otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los fans vienen preguntándose si "Thor: Love and Thunder" también cuenta con escenas posteriores a los créditos que dejen pistas sobre futuros proyectos de los personajes.

Y la respuesta es afirmativa: la cuarta película de Thor cuenta con dos secuencias poscréditos. Después de dos horas de metraje, la película de Marvel cuenta con una primera escena a mitad de los créditos, y otra, que los espectadores deben esperar en sus butacas, al final de los mismos.

Medios del extranjero, como Esquire, han adelantado que las escenas poscréditos de "Thor: Love and Thunder" son las mejores que la franquicia marvelita ha realizado hasta la fecha. Y es que, sin entrar en spoilers, el material contiene revelaciones que pueden resultar claves para el futuro del UCM.

¿Cómo llegó Natalie Portman a blandir el martillo de Thor?

Natalie Portman comentó que Taika Waititi, el director de “Thor: Love and Thunder”, le explicó qué quería de su personaje, lo cual le provocó ciertos nervios, porque no había trabajado antes en películas de comedia, y porque sus compañeros Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Taika Waititi son bastante buenos en ello.

“Algo que siento sobre mi propia vida es que terminé en papeles muy serios, pero me siento mucho más boba en persona, y mis amigos siempre me dicen ‘eres una persona muy ridícula’. Y tengo mucho respeto, ahora más, por la comedia y la improvisación.

Para interpretar a su personaje en “Thor: Love and Thunder”, Natalie Portman tuvo que ganar masa muscular. Para ello, trabajó desde meses antes de iniciar el rodaje con la preparadora física Naomi Pendergast, pero también dijo que recibió ayuda de Chris Hemsworth, lo cual le hizo notar el inmenso trabajo que no solo él, sino otros actores con los que ha trabajo a lo largo de su carrera ponen en su físico.

