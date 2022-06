"Thor: Love and Thunder" es la secuela de "Thor: Ragnarok" en la que el Dios del Trueno contará con Lady Thor como acompañante. | Fuente: Twitter

Dirigida por Waititi y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum, "Thor: Love and Thunder" estrena en salas de cine disponibles el 7 de julio de 2022. En esta cinta, dos veteranos actores se integrarán al Universo Cinematográfico Marvel: Christian Bale y Russell Crowe, quienes interpretarán a Gorr el Carnicero de los Dioses, y Zeus, respectivamente.

¿Cuánto durará "Thor: Love and Thunder"?

La película "Thor: Love and Thunder" tendrá una duración de 1 hora con 59 minutos.

El famoso actor Chris Hemsworth volverá a su protagónico como el Dios del trueno, y a él se sumarán otras estrellas del cine como Tessa Thompson, Chris Pratt, Russell Crowe y Natalie Portman, esta última tendrá su gran regreso como la Thor femenina tras dar vida a Jane Foster en las dos primeras entregas.

Natalie Portman como la nueva Diosa del Trueno

El tráiler también nos muestra el nuevo contexto en el que se desarrollará “Thor: Love and Thunder”. Ahora son las Valkirias quienes dominan sobre Nuevo Asgard, que luce como una ciudad construida en los cielos, con carrozas voladores. Tessa Thompson, la líder, aparece brevemente con un traje ejecutivo.

Vemos también a Thor recorrer el mundo, primero en un barco que parece pirata y luego en un lugar gélido. Otra locación que llama la atención es un mundo donde prima el dorado y se ve a un dios sosteniendo un trueno. Por lo que sabemos, se trata de Zeus, que será interpretado por Russell Crowe, cuyo rostro aún no se ve bien.

Pero el momento estelar del avance es la reaparición del Mjolnir, el martillo de Thor reunificado (aunque agrietado), que vuela hacia la mano de su nueva dueña: Jane Foster. Así es, el personaje interpretado por Natalie Portman en las dos primeras películas de Thor retorna, pero aparentemente como la nueva Diosa del Trueno.

Aún no se han mostrado imágenes del villano de “Thor: Love and Thunder”: Gorr the God Butcher, que será interpretado por Christian Bale. Como bien indica su nombre (“El asesino de dioses”), él buscará eliminar a los dioses.

