Ya está en los cines "Thor: Love and Thunder", la cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno encarnado por Chris Hemsworth, quien tendrá que enfrentarse al temible Gorr, el Carnicero de Dioses interpretado por Christian Bale. Una misión para la que contará con Valkiria, coronada como monarca de Nueva Asgard. "No previó que tuviera que enfrentarse a tanta burocracia", compartió Tessa Thompson.

La superheroína se ha convertido en la líder de Nueva Asgard debido a que su heredero legítimo, Thor, optó por marcharse al espacio para reencontrarse a sí mismo tras lo sucedido en "Avengers: Endgame". "Ser monarca es más complicado de lo que pensaba, pero también lo es menos a la vez. No previó que debía enfrentarse a tanto papeleo administrativo, pero ese tipo de cosas pasan incluso en el que parece el trabajo de tus sueños", explicó la actriz en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Nuevo Asgard se ha convertido en un auténtico destino turístico, lo cual es emocionante, pero significa también que ella debe hacerse cargo de varias responsabilidades. Pero, por otro lado, hay algo ella innato que le hace actuar de forma desinteresada con los demás. Quiere a su gente y está dispuesta a hacer lo que sea por los suyos", añadió.



Tessa Thompson: "Es bueno tener una amplia variedad de personajes"

Junto con Valkiria, hay otra superheroína en "Thor: Love and Thunder", que luchará contra Gorr, Poderosa Thor, encarnada por Natalie Portman, además de varios personajes con los que Marvel apuesta por la diversidad. "Creo que es importante que todas las personas se vean reflejadas y creo que eso no tiene por qué estar relacionado con su sexo", explicó Tessa Thompson.

"Creo que, a veces, se envía la suposición de que con quien nos vemos reflejados debe ser una experiencia de género. Y ya sabemos que algunas personas ni siquiera encajan en eso. Considero que cualquier expresión de género es necesaria, así que creo que es bueno tener una amplia variedad de personajes con los que la gente se sienta identificada", agregó.

Dirigida por Taika Waititi, quien escribe el guion con Jennifer Kaytin Robinson, "Thor: Love and Thunder" está protagonizada por Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jamie Alexander, Russell Crowe y el propio Waititi como Korg, además de contar con Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Vin Diesel y Bradley Cooper como los Guardianes de la Galaxia.

