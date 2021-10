Vehículos de "Transformers" se lucieron en las calles del Cusco. | Fuente: Cortesía: Néstor Larico

Entre el 11 y 12 de octubre, los vehículos de “Transformers” se lucieron por las calles de Cusco en el marco de las grabaciones de la próxima película en nuestro país. De acuerdo a imágenes compartidas por el periodista regional Néstor Larico, los Autobots y Decepticons llamaron la atención en la ciudad imperial.

“Transformers: Rise of the Beasts” está llevando a cabo la mayor parte de su rodaje en Perú, específicamente Cusco, lugar que escogieron por el atractivo turístico y valor histórico para el mundo. Unos días atrás, se confirmó la llegada de los vehículos a la región cusqueña pero no fue hasta esta semana que se dejaron ver por los ciudadanos.

Acompañados por una escolta policial, los carros conocidos como Autobots y Decepticons emocionaron a transeúntes al ser movilizados por las calles principales de Cusco. En primer lugar, se pudo observar a Optimus Prime, héroe y líder de la facción de transformadores que buscan la paz en el universo.

Autobots y Decepticons pasearon por las calles de la ciudad de Cusco. | Fuente: Néstor Larico

Primer vistazo de 'Transformers' en Cusco

El pasado 6 de octubre, los Autobots y Decepticons aterrizaron en Cusco para hacer de las suyas en la filmación de la próxima entrega de “Transformers”, dirigida por Steven Caple Jr. A través de las redes sociales, el cineasta estadounidense ofreció un primer vistazo de los vehículos que protagonizarán la historia.

“El equipo está afuera…”, escribió Caple Jr. en la leyenda de una fotografía donde se le ve posando junto a autos de distintos modelos y colores. Se presume que se trata de los Autobots y Decepticons, aunque la película también presentará por primera vez a los Maximals, Predacons y Terrorcons, estos últimos serán nuevos personajes de la saga para el cine.

“Transformers: Rise of The Beasts” estará centrada en 1994, época en que los Autobots reviven un viejo conflicto que involucra a otras tres facciones de Transformers. Ambientada en una ciudad de Nueva York, Machu Picchu y Tarapoto en la época de los noventa, la historia se basa en la trama de “Beast Wars” y funciona como una precuela en la saga cinematográfica.

El villano principal de la nueva entrega de “Transformers” será Scourge, un enorme Decepticon negro y naranja que lleva los símbolos de sus víctimas y los funde como trofeos en su propia armadura. Contra este luchará el grupo liderado por Optimus Prime, al cual ya vemos en la primera imagen publicada en su forma de camión rojo y azul.

"Transformers" en Cusco: Autobots y Decepticons pasearon por la ciudad | Fuente: Néstor Larico

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.