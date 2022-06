Taylor Swift habló sobre su corto "All too well", en el Festival de Tribeca. | Fuente: AFP

La cantante Taylor Swift fue una de las invitadas de la última edición del Festival de Tribeca, donde conversó con el director Mike Mills (“Beginners” y “C’Mon C’Mon”) sobre su experiencia dirigiendo el corto “All Too Well: The Short Film”, basado en su canción del mismo nombre y que se estrenó en noviembre de 2021.

Según pudo recoger Indie Wire, la cantautora señaló que, al haber participado tantos videos musicales (algunos de los cuales ha dirigido) durante sus 15 años de carrera, ha podido conocer el proceso.

“Yo siempre fui muy curiosa. Siempre estaba aprendiendo y tratando de absorber todo lo que podía. Y creo que en algunos videos musicales comencé a aventurarme en la edición. Comenzó con la intromisión [risas] y pasó de entrometerse con la edición para luego escribir los tratamientos para los videos musicales. Eso fue hace casi 10 años”, expresó Taylor Swift.

Una de las directoras de las que más ha aprendido, señaló la cantante, es Lana Wilson, cineasta que estuvo a cargo del documental para Netflix “Taylor Swift: Miss Americana”, estrenado en el 2020, y en el que participan desde familiares hasta colegas de la intérprete de “All too well”, para explorar el alcance de su carrera.

Sobre “All Too Well: The Short Film”

“All too well” es una canción de Taylor Swift aparecida por primera vez en el disco “Red”, de 2012. Trata sobre una joven que tiene una relación amorosa con un hombre diez años mayor. Sin embargo, la cantante enfatiza que no se trata de un video musical, sino de un cortometraje cinematográfico, y que fue abordado como tal.

“Creo que me di permiso para dar ese salto completo y hacer un cortometraje narrativo porque este no es un video musical; abordamos todo de manera diferente… en filmar en 35 milímetros y todas las decisiones que se tomaron para crear estos personajes y sumergirse en este mundo”, explicó Taylor Swift.

Los protagonistas del corto son Sadie Sink, actriz de “Stranger Things” y Dylan O’Brien, (“Love and Monsters”), quienes también acompañaron a Taylor Swift y Mike Mills en el conversatorio. Junto a ellos, se habló de uno de los temas del corto: el “gaslighting”, como se conoce a la manipulación psicológica para que una persona dude de su percepción de la realidad.

Justamente, Taylor recalcó que el público más joven reaccionó a la manipulación del personaje de O’Brien sobre el de Sink, lo cual le pareció muy positivo. “Cuando lo proyectamos por primera vez, teníamos gente en la audiencia gritando: '¡Gaslighter!' [‘¡Manipulador!’]. Me siento muy bien con la generación más joven. Emocionalmente articulada. Precioso".

Al final de la charla Taylor Swift dejó abierta la posibilidad de escribir, dirigir y producir otros proyectos cinematográficos.

