Los estudios de animación japonesa han comenzado a tomar medidas en contra de las páginas que transmiten sus obras ilegalmente. Por esta razón, AnimeFLV -el portal pirata por excelencia para ver anime- anunció que desistiría con ciertas series licenciadas como Boku no Hero Academia y Shingeki no Kyojin para promover el consumo legal de este contenido en nuestra región.

No obstante, la aparición de una página en Internet parece apuntar a que las medidas que el portal anunció serían parte de un plan más ambicioso. Es así como han surgido indicios de que AnimeFLV está preparándose para dar el salto a la legalidad con el lanzamiento de su propia plataforma de streaming para anime.

La plataforma en cuestión recibe el nombre de Anime Onegai y, según información mostrada en Facebook y otros medios, sería fruto de la colaboración entre AnimeFLV y Anime YT, otra popular página que ofrece anime ilegalmente. La web en construcción de este nuevo servicio señala que estaría enfocado exclusivamente para Latinoamérica y que cuenta con el apoyo de una compañía japonesa anónima detrás.

Detalles para tener en consideración

Aunque la idea de que un nuevo rival aparezca para competir contra gigantes como Crunchyroll y Netflix, hay que tener en cuenta varios factores que rondan a este proyecto. En primer lugar, la página solo acumula un total de 5,700 seguidores en Facebook y 1,300 en Twitter, lo que provoca que aún permanezca la duda sobre su legitimidad.

Por otra parte, aún no existe un comunicado oficial por parte de AnimeFLV o Anime YT que confirme su involucramiento con este servicio aunque, de acuerdo con lo que dijo el primer portal a inicios de año, se sabe que empezarán a tomar medidas con miras al futuro.

Finalmente, esta el tema del catálogo con el que contaría esta plataforma. Si bien Crunchyroll y Netflix han apostado fuerte por series como Boruto: Naruto’s Next Generation, Boku no Hero Academia, Nanatsu no Taizai y Dr. Stone; aún existen varias series lejos de su alcance a pesar del poder adquisitivo que tienen ambas empresas. La posibilidad de que exista una fuerte inversión detrás del proyecto es factible pero la falta de contenido en sus redes sociales no nos ha asegurado nada de esto aún.

De todos modos, los usuarios interesados pueden acceder a la página de Anime Onegai para registrarse y obtener más información del proyecto cuando se publique.

