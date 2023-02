Cipher Academy es un manga con textos tan complicados de adaptar al inglés que han provocado la renuncia de su traductor oficial. | Fuente: Manga Plus

El manga contiene una plétora de grandes y aclamadas obras que han logrado trascender la barrera de su complejo idioma, el japonés, para llegar a más territorios del mundo. Por supuesto, esto jamás hubiese sido posible sin la ayuda de los traductores que, aplicando sus conocimientos de esta lengua, han logrado localizar dichos títulos al inglés, español y otros más. No obstante, uno en específico se ha vuelto infame por ser tan complicado que ha provocado la renuncia de su traductor: Cipher Academy.

Este manga escrito por Nisio Isin -autor de la aclamada y también difícil serie “Monogatari”- e ilustrada por Yuji Iwasaki, se publica en la popular revista Weekly Shonen Jump, la cual también alberga populares títulos como Dragon Ball Super, One Piece y My Hero Academia. Sin embargo, la accesibilidad de esta obra es mucho más limitada que la de sus congéneres ya que las batallas con rompecabezas y códigos secretos son el eje central de su historia.

Cipher Academy, una pesadilla para los traductores de manga

Si bien Cipher Academy solo lleva unos cuantos meses en publicación ya que fue lanzado en noviembre de 2022 y sus 12 capítulos disponibles pueden leerse a través de Manga Plus, plataforma digital de Shueisha para leer manga gratis y de forma legal, ya ha provocado la renuncia de Kumar Sivasubramanian, el traductor de este manga por medio de la editorial Viz Media, debido a sus difíciles globos de texto.

A través de su cuenta personal de Twitter, el traductor mencionó que el capítulo 13 de Cipher Academy, programado para el 26 de febrero, será el último en el que trabajará antes de abandonar la serie. “Lo siento chicos, el capítulo 13 será mi último”, reza su publicación. Pese a tener más de veinte años trabajando como traductor para obras japonesas de este estilo y hasta contar con acceso anticipado a los bocetos de los capítulos, Sivasubramanian no pudo más con este manga.

“Vi lo que se venía para los capítulos 10 y 11 antes de que me llegasen las versiones finales para traducir, y ahí es cuando decidí bajarme. Con el tiempo y el margen financiero para trabajar en ello, podría ser capaz de atacar esos puzzles correctamente. Está basado en lingüística japonesa, gramática y sintaxis, así que no podemos traducirlo tal cual. Pero los peces gordos de Viz no estaban dispuestos a hacerlo, así que les rogué que me dejasen marcharme antes”, mencionó el traductor.

¿Por qué Cipher Academy es tan difícil de traducir?

Según lo que explicó el propio Sivasubramanian y por lo visto en los capítulos, Cipher Academy comenzó a complicarse a partir del capítulo 10 debido a que el protagonista Iroha Irohazaka y su compañera Tayu Yugata tuvieron una batalla de lipogramas, juegos en los que se van omitiendo sistemáticamente una o más letras que se van tornando más difíciles dependiendo de la letra “prohibida” y de qué tanto se alargue el texto.

En este combate verbal, ambos personajes se iban haciendo preguntas sobre diversos mangas de Shueisha como One Piece y Slam Dunk mientras que tenían como regla no usar ciertas combinaciones de vocales y consonantes. Debido a que el sistema de sílabas en japonés es muy distinto al del inglés, estas no coinciden en lo absoluto, convirtiéndose así en todo un dolor de cabeza para traducir.

Sivasubramanian decidió incluir una traducción literal del lipograma en japonés además de una nota al pie de la página en la que mencionaba el porqué de su decisión. “Aunque hemos traducido aproximadamente cada respuesta, los lipogramas no funcionan en inglés por las diferencias fonéticas con el japonés”, explicó el traductor a los lectores.

Esta es la viñeta de los lipogramas de Cipher Academy que tantos problemas causaron al momento de traducirla al inglés. | Fuente: Shueisha

