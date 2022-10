Un ejecutivo de CD Projekt Red confirmó que no se tiene contemplada una segunda temporada para Cyberpunk: Edgerunners. | Fuente: Studio Trigger/Netflix/CD Projekt Red

Cyberpunk: Edgerunners, el anime basado en Cyberpunk 2077 desarrollado por Studio Trigger y distribuido por Netflix, se convirtió en una de las series más populares del año y revivió el interés de los jugadores por el título de CD Projekt Red en el que se inspiró para construir su universo. No obstante, pese a todo este éxito, la compañía polaca confirmó que no tendrá una segunda temporada.

En una entrevista concedida a Famitsu, Satoru Honma -responsable de CD Projekt Red en Japón- reveló que Cyberpunk: Edgerunners no tendrá más episodios y ha terminado definitivamente. No obstante, el ejecutivo también dejó la puerta abierta para que otras series animadas basadas en el videojuego puedan desarrollarse en el futuro.

Cyberpunk: Edgerunners ha terminado definitivamente

La serie de 10 episodios basada en Cyberpunk 2077 se convirtió en un éxito masivo entre los entusiastas del anime y los videojuegos por igual, siendo también un tema de conversación constante en redes sociales y otros foros de Internet. Si bien la obra de CD Projekt Red fue duramente criticada por el estado en el que fue lanzada al mercado, este trabajo logró limpiar su imagen y revitalizó el interés del público por jugarla.

Honna mencionó estas palabras en concreto cuando se le preguntó si más episodios para Edgerunners estaban en los planes de la compañía.

“Personalmente, me gustaría seguir trabajando con estudios japoneses para producir más anime en el futuro, en parte porque hemos recibido un feedback muy bueno. Sin embargo, para dejarlo claro, Cyberpunk: Edgerunners fue planeado como un producto independiente, así que no debería interpretarse como si estuviéramos trabajando en una temporada 2. Incluso si pudiéramos hacer más anime en el futuro, no sé si sería una temporada 2 o algo completamente diferente”.

La idea con la que fue concebida Cyberpunk: Edgerunners

Originalmente, Cyberpunk: Edgerunners pretendía expandir el universo de Cyberpunk 2077 con una serie que constaba únicamente de 10 episodios. Studio Trigger, desarrollador del anime, confirmó que esta obra se planteó como una historia independiente en el mundo creado por CD Projekt Red y tal parece que así se quedará.

Pese a que esto pueda resultar en un duro golpe para la gran base de fans que la serie se ganó gracias a su calidad, el apabullante éxito que logró podría impulsar a CD Projekt Red a seguir colaborando con estudios de animación de Japón para expandir sus franquicias como The Witcher o el ya mencionado Cyberpunk 2077 a otros medios. Recordemos que la compañía no está involucrada en el desarrollo de la serie live action de Netflix protagonizada por Henry Cavill.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.