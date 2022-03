Los villanos Piccolo Daimaku, Freeze y Majin Boo fueron derrotados por el Saiyajin Goku | Fuente: Toei Animation

Desde que inició la serie japonesa “Dragon Ball”, Gokú tuvo que enfrentar a diversos enemigos. Los primeros enemigos que lucharon contra el saiyajin fueron Yamcha, Ten Shin Han, Piccolo, Vegeta, entre otros. Pero estos guerreros posteriormente se volvieron sus amigos.

Existieron ocasiones que los rivales no tuvieron la misma suerte de los anteriormente mencionados. Kakaroto enfrentó a rivales sumamente poderosos y que eran realmente malvados, aquellos no querían aceptar que el saiyajin era el guerrero más poderoso o lo subestimaron. A pesar de que Gokú es un personaje al que le gusta dar oportunidades, hubo ocasiones que no tenía más alternativa que matar a su contrincante para salvar a sus seres queridos y al planeta Tierra.

¿A quiénes mató Gokú en “Dragon Ball”?

En esta reseña se mencionará a los enemigos que Gokú mató en el anime de Akira Toriyama.

Tambourine

Es el hermano menor de Piccolo Jr., Tambourine fue el causante de la primera muerte de Krilin. Para matar a su rival, Gokú le lanza su poderosa energía de Kamehameha.

Drum

Es hermano de Tambourine y Piccolo Jr. Kakaroto lo asesinó de un ataque directo a la cabeza.





General Black

Gokú mata con el poder del kamehameha al general Black en la recta final de la Saga de la Patrulla Roja.





Piccolo Daimaku

El saiyajin atravesó el estómago de Piccolo Daimaku, usando el kamehameha como impulso.





Yakon

Gokú descubrió que el alienígena Yakon consumía la energía cuando se transformaba en super saiyajin, por lo que el guerrero incrementó más su energía, lo que hizo que el cuerpo de Yakon explotara.





Freezer

En el planeta Namek, Gokú se convierte en saiyajin por primera vez, con dicha transformación le dio una gran paliza a Freezer; sin embargo, no quería matarlo. En la película “La resurrección de Freezer”, Kakaroto no tuvo otra opción que matar al emperador del mal.





Majin Boo

Fue el último rival de Gokú en la serie “Dragon Ball Z”, logrando derrotarlo con un gran genkidama.





Moro

En Dragon Ball Super, el saiyajin utilizó el ki divino de Oob y la ayuda de Vegeta, logrando transformarse en un gigante para aplastar al devorador del mundo.





