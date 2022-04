El poderoso Paikuhan | Fuente: es-dragon-ball-official.com

Uno de los personajes más recordados de “Dragon Ball Z” es el luchador del reino de los muertos, Paikuhan. Este ser poderoso logró estar a la par en niveles de poder de Son Gokú, además pudo enfrentarse sin ningún tipo de problemas a villanos que, durante toda la saga de "Dragon Ball", causaron más de un aprieto a los guerreros Z, como también al hijo de Bardock.

Sin embargo, este entrañable, es un personaje no canon, exclusivo de un relleno del anime, por lo que su origen no está del todo claro. Por otro lado, aunque no sea un personaje oficial dentro del manga de “Dragon Ball”, Toriyama fue parte de la construcción de este personaje, el cual le dijo a los dibujantes del anime, que se inspiren en la apariencia y los rasgos de Picollo. Siendo una inspiración muy bien hecha, además de ser construido como el personaje más fuerte que, se vio, por aquel entonces, en el Torneo de Artes Marciales del otro Mundo.

Origen de Paikuhan

Aunque no se sabe a ciencia cierta como murió, se presume que, para poder tener su cuerpo presente en el inframundo, tuvo que ser un guerrero muy fuerte en vida, además de haber muerto de forma heroica. Por otro lado, Paikuhan, tampoco se conoce su lugar de origen, pero vivió en el cuadrante del Oeste del universo 7. Además, en vida, fue el peleador más poderoso de la galaxia del oeste.

Paikuhan ha vivido durante milenios en el inframundo, por lo que poco a poco ha ido entrenando sus habilidades de lucha y así ser considerado como un peleador totalmente superior a los vistos dentro del Torneo de Artes Marciales del Inframundo, incluso derrotando a tres poderosos contrincantes de Goku, que se encontraban en el infierno. Paikuhan venció con total facilidad a Cell en su fase perfecta, quien estaba acompañado de Freezer y su padre, el Gran rey Cold. Por lo que, su nivel de pelea es totalmente indiscutido.

Luego se logró enfrentar en el duelo final de los Torneos Artes Marciales del Inframundo contra Goku, lo cuales realizaron una espléndida batalla demostrando sus niveles de poder a la par. Cuando Goku estaba a punto de ganar el enfrentamiento con un Kamehameha Instantáneo y lograr sacar a su rival fuera del ring, los Kaio indican que los dos quedaron empates, ya que en un momento de la pelea los dos tocaron el techo para poder enfrentarse en el espacio aéreo, siendo descalificados. Esta rivalidad los volvió aliados y amigos durante el tiempo de Goku estuvo en el inframundo

Sin duda alguna un personaje que, por más que nunca haya sido oficial o canon, demostró ser un poderoso contendiente y un gran aliado para futuras amenazas.

