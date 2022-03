La nueva versión "Dragon Ball Kai" se estreno debido a la celebración del 20 aniversario del anime. | Fuente: Instagram

Sin duda alguna “Dragon Ball” fue un anime que marco la infancia y adolescencia de los años 90, siendo una serie posicionada en el mercado internacional. La audiencia seguía capítulo a capítulo las aventuras, peleas y transformaciones de los guerreros Z.

Cuando llego la final de la serie, el público quedo con ganas de saber más acerca de la vida de Goku y sus amigos. Pasaron los años y no se vio inicio de una continuación, pero, en el año 2009, Toe Animation lanzo una nueva versión del anime, llamada “Dragon Ball Kai”, esta fue estrenada para celebrar los 20 años de “Dragon Ball”. Sin embargo, a pesar de ser una versión que solo estuvo rediseñada para una mejor calidad, la versión Kai presenta algunas diferencias.

¿Qué diferencias hay entre “Dragon Ball Z” y “Dragon Ball Kai”?

En esta sección se mencionará las diferencias más notables que hay entre el anime de lo 90 y la versión estrenada en el 2009.

Como se ha ido mencionando, "Dragon Ball Kai" es un rediseño del anime original por sus 20 años de estreno. Los episodios eran los mismos, solo cambiaban el formato y calidad de las imágenes, estas eran más modernas y para pantallas Full HD.

Por otro lado, las historia del anime en "Dragon Ball Kai" tienen grandes variaciones, siendo una de ellas, que la serie no proyecta la historia de "Dragon Ball", en donde se contaba parte de la vida de Goku y sus aventuras para conseguir las esferas de dragón para revivir a su abuelito, también, como conoció a los otros personajes de la seria, como Bulma, Piccolo, Krilin, Maestro Roshi entre otros.





Otro de los aspectos diferenciadores, fue que la versión Kai, no contenía capítulos de relleno como solía tenerlos “Dragon Ball Z”. Akira Toriyama quería que en esa nueva versión las sagas no se demoren en llegar.

Pero, la diferencia principal de esta serie con el anime del año 90 fue la no participación de algunos actores que se encargaban de dar voz a los personajes como Freezer, Trunks, Gohan de niño y Androide 19, para la audiencia. A los actores de doblaje para Latinoamérica no se les pagó lo mismo que en la versión original, debido eso, actores como Mario Castañeda, Carlos Segundo, René García, Laura Torres y Ricardo Hill no aceptaron el proyecto.

Por último, los openings y los endings defraudaron a los fanáticos, ya que no fueron con las voces originales.





