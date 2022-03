Conoce al personaje favorito de Akira Toriyama | Fuente: Instagram

“Dragon Ball” es un anime que sigue las aventuras de Goku en una primera instancia, posteriormente, se muestra cómo va conociendo a personajes que serán sus amigos. También, se van conociendo a los rivales del saiyajin, cada uno más fuerte que el anterior.

Uno de los guerreros rivales más representativos en el anime “Dragon Ball” fue el namekiano Piccolo, siendo este el enemigo inicial de Goku, quien le dio pelea durante su enfrentamiento. Este personaje tuvo un cambio de personalidad, empezó siendo un rival y posteriormente, en la serie de “Dragon Ball Z”, se une al bando de los guerreros Z ayudándolos a derrotar a los saiyajin Vegeta y Napa. Más tarde, luchó contra Freezer en su planeta de origen, llamado Namekusei.

Así como Goku y Piccolo, hay otros personajes queridos por la audiencia y también odiados por su maldad. Entonces, ¿Quién es el personaje favorito del creador Akira Toriyama?.

¿Quién es el personaje favorito de Akira Toriyama?

En la sección anterior, se dio una pista, de quién es el personaje favorito de Toriyama, y es nada más que Piccolo Jr., la reencarnación del Rey Piccolo, quien fue, un principio, el enemigo del saiyajin, con quien se enfrentó e incluso iba a morir, sin embargo, Kakaroto, decidió dejarlo vivir para volverse a enfrentarlo.

“Me pidieron que hablara sobre mi personaje favorito de 'Dragon Ball'. Como soy el autor, mi respuesta es obviamente Goku, pero en su lugar elegiré un personaje secundario. La verdad es que al que más disfruto dibujar no es otro que Mr. Satán. No es por presumir, pero siempre he tenido debilidad por los que rompen las reglas. Después de todo, comencé mi carrera de mangaka dibujando comedias”, mencionó Toriyama en “Dragon Ball: A Visual History”.

También reveló lo siguiente: “Sin embargo, Mr. Satán sigue siendo una respuesta de escape, así que, si tuviera que elegir un personaje más importante, tendría que ser Piccolo. El Gran Rey Piccolo es genial, pero me encanta especialmente su hijo, Piccolo Jr., porque es tan taciturno y abraza la soledad. Cuando apareció por primera vez, no sabía que se convertiría en un pilar [de la serie]. Ahora estoy emocionalmente unido a él”.





