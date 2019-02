Dragon Ball es una franquicia muy popular en todo el mundo. Principalmente, la primera serie llamada Dragon Ball Z, acompañó durante la infancia y adolescencia a millones de ahora amantes de los animes y mangas. Los personajes principales como Gokú y Vegeta se convirtieron en símbolos de fuerza y lucha por los sueños, actitudes que fueron asimiladas por sus seguidores.

Los villanos también se quedaron en el consciente de los fanáticos, como íconos de una maldad incontrolable, pero también como seres que sufrieron las consecuencias de trágicos sucesos para siempre. Pero ¿qué hay de aquellos “malos” que tuvieron una participación corta e importante en distintos momentos del anime y que ya no aparecen en las nuevas entregas como Dragon Ball Super? Quizás no los recuerdes, pero te dejamos una lista de personajes que hicieron la vida imposible a los protagonistas de Dragon Ball, pero que por uno u otro motivo no lograron impactar de manera positiva en los fanáticos.

Revisa la galería y coméntanos si te acordabas de alguno de ellos.

Sobre Dragon Ball Super: Broly

La película "Dragon Ball Super: Broly" se estrenó este 10 de enero en cines peruanos. Dragon Ball Super: Broly nos narrará la lucha entre Gokú y Vegeta contra Broly, un Saiyajin que aparece misteriosamente en la tierra tras la destrucción del planeta Vegeta. Todo parece indicar que Broly es exiliado del planeta para ocultar el hecho de que hubo un bebé con un nivel de pelea superior al de Vegeta, lo que motivará la venganza de Broly hacia el príncipe Saiyajin.

