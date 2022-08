Luis Manuel Ávila reaccionando a su convocatoria. | Fuente: RPP Noticias

Dragon Ball Super: Super Hero está a la vuelta de la esquina. La próxima gran película de Dragon Ball llegará a cines este próximo 18 de agosto y la gran fanaticada está expectante de su estreno.

RPP Noticias estuvo en una rueda de prensa a nivel internacional con las voces del doblaje en español de la película y pudimos conocer cómo fue el proceso de selección de Luis Manuel Ávila, conocido por su papel de ‘Junior P. Luche’, para ser la voz de Gohan, personaje principal de la película cuya voz original, Luis Alfonso Mendoza, falleció hace un par de años.

Luis Manuel Ávila y cómo fue elegido para ser Gohan

“Creo que es un sueño en lo que estoy viviendo sinceramente y, en esta carrera, los sueños cada vez son más emocionantes”, señaló Ávila a RPP Noticias.

Asimismo, contó cómo fue el proceso de selección para formar parte del estudio de doblaje detrás de la película. “El proceso fue bien simple porque fue gracias a Twitter donde descubrieron que había hecho un personaje de ‘Los Caballeros del Zodiaco’, a Cerberus, y a partir de ahí me preguntaron si era yo”, refiere. “Les dije: ‘Ah sí, sí soy yo’. Lo hice hace como 15 años”

Ávila también comenta que dicho descubrimiento apoyó a que se produzca la campaña en redes sociales que se armó pidiendo su voz como Gohan, lo que llamó la atención del director del estudio encargado Eduardo “Lalo” Garza. “Como actor es lo que pedimos: dame chance de hacer el casting y de lo demás me encargo yo. Si pertenezco a lo que vamos a hacer, está bien y, si no, la emoción siempre está en el proceso, no en el resultado. Eso también lo he entendido en esta carrera”.

El actor también señaló que “no ha venido a convencer a nadie, sino que ha venido a divertirse”. “Yo creo que sí me parezco mucho a Gohan en ser demasiado tranquilo, relajado, pero cuando hay algo que te interesa o que pone en peligro tus expectativas o a alguien que quieres, te sale esa fiera”, señala.

Luis Manuel Ávila contando en qué se parece a Gohan en la vida real. | Fuente: RPP Noticias

El actor agradeció las muestras de cariño de los fans que se ha hecho visible a través de las redes sociales. “La gente en redes sociales me han mandado mensajes que yo nunca me hubiera imaginado de cariño, de seguimiento que le dan a todo esto y, además, que me lo compartan mis compañeros ese cariño, la verdad es bien bonito el entrar en este nuevo mundo”.

El llamado a casting

Luis Manuel Ávila también contó cómo fue su reacción a la confirmación de su inclusión del doblaje, pero también aseguró que lo más emocionante fue haber sido llamado al casting.

"Yo soy bien chillón, o sea lo primero que hago es llorar cuando algo me pasa yo. Lloré de la emoción, pero fue más emocionante, cuando Lalo me llamó al casting”, mencionó. “El resultado ya es una cerecita del pastel, pero el hecho de que me hayan permitido estar al lado de voces tan conocidas y tan fuertes... Yo ya era feliz y a partir de ahí ya la emoción crece cada vez y luego las reacciones de los fans, todo lo que me han puesto en redes sociales y demás... ha sido un proceso muy bonito”.

Luis Manuel Ávila contando su reacción al conocer que fue escogido en el casting. | Fuente: RPP Noticias

“La verdad es que el material (series y películas) es muchísimo. Entonces sí tuve unas cosas muy seleccionadas que Lalo me fue pasando, por lo menos para darle seguimiento y, sinceramente, ello más que fijarme en toda la historia de Dragon Ball, me fijaba más en el personaje y en lo que había hecho Luis Alfonso”, refirió. "Lalo me dijo ‘no quiero imitación, quiero que conozcas lo que hizo actualmente Luis Alfonso y a partir de eso implementar lo tuyo”.

El resto de los actores es el convencional: Mario Castañeda en el papel de Goku; Victor Ugarte como Son Goten; Carlos Segundo como Piccolo; Rocio Garcel como Bulma y Vegeta como René García.

También estarán Eduaro Garza como Krillin; Sergio Bonilla como Trunks; Carola Vázquez como Videl; Circe Luna como Pan; Miguel Ángel Ruiz como Dr. Hedo; Markl Winslow como Gamma 1; Alan Fernando Velázquez como Gamma 2; Octavio Rojas como Magenta; y Beto Castillo como Carmine.

Dragon Ball Super: Super Hero se estrenará en las salas de cine de Latinoamérica el 18 de agosto gracias a Crunchyroll y Sony.

