“Dragon Ball GT” no tuvo una buena audiencia por parte de los fanaticos. | Fuente: Toei Animation

Cuando llego el capítulo final de "Dragon Ball", uno de los animes más populares en los años 90, los fanáticos quedaron con ganas de saber más acerca de Goku y los guerreros Z, sin embargo, Akira Toriyama no continuó la historia con una nueva saga, y es ahí donde nace Dragon Ball GT.

Sin embargo, la historia tuvo sus críticos, más aún por la ausencia del creador de la historia de Gokú y Vegeta. Por ese motivo, en la siguiente nota se abordará sobre la recepción de este anime, y qué dijo Akira Toriyama al respecto.

¿Cómo fue recibido “Dragon Ball GT”?

La audiencia de la serie “Dragon Ball GT” fue realmente muy baja, y una de las razones de ello fue la ausencia de Akira Toriyama en la serie.

Otra de las razones del desinterés del público de esa serie es que no se basó en el manga original del creador, considerando que “Dragon Ball GT” solo fue marketing, ya que, “Dragon Ball Z” fue un rotundo éxito y sus fanáticos fueron muchos, por lo cual Toei Animation no querían dejarlos ir. Es por eso que la historia de “Dragon Ball GT” no es considerada canon, sin embargo, pertenece a la franquicia.

Una característica rescatable del anime “Dragon Ball GT” es su opening llamado "Mi Corazón Encantado", siendo uno de los más memorables y favoritos de los fanáticos de la serie.

¿Por qué Akira Toriyama no estuvo en "Dragon Ball GT"?

Toei Animation no pensó lo mismo que el creador del anime sobre finalizar la historia de Gokú y sus amigos, es por ello que lanzó una nueva serie la cual se tituló “Dragon Ball GT”, esa historia no iba a ser escrita por Akira Toriyama, quien compartió una carta escrita al medio Kanzenshuu que decía lo siguiente: "Al ser flojo por naturaleza, fui absurdamente feliz cuando por fin logré terminar la serialización de Dragon Ball, y finalmente salir de esos infernales tiempos de entrega. La gente de Fuji TV quería continuar un poco más, pero yo no podía hacer más que eso… Y así, dejé al anime de Dragon Ball completamente a cargo de mi anterior equipo, historia y todo. Eso fue Dragon Ball GT (…) Dragon Ball GT es una gran historia alterna del Dragon Ball original, y me hará feliz que lo veamos y disfrutemos juntos.”

Con aquel mensaje, el creador del anime declara que “Dragon Ball GT” es una historia alterna a la historia principal de “Dragon Ball Z”. Cabe resaltar que Toriyama otorgó al guionista y escritores los diseños de sus personajes y todo aquello que se refiere al anime principal.





