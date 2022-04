King Cold era conocido por ser un padre malvado entre todos los villanos. Tenia preferencia por su hijo Freezer a pesar de que Cooler era más poderoso | Fuente: Composición

En la serie de “Dragon Ball Z”, el padre de Freezer y Cooler es King Cold, un villano temible y realmente poderoso, incluso más que sus hijos. En el anime es considerado uno de los peores padres de todas las sagas, por la preferencia que tiene entre sus hijos, siendo su favorito el malvado Freezer.

A pesar de que Cooler era mucho más poderoso que Freezer, su padre, King Cold, siempre elige a Freezer por encima de Cooler, creando una rivalidad entre los hermanos. Por otra parte, si uno de sus hijos es vencido, convierte al asesino en su nuevo aliado, como sucedió cuando intento que Trunks del futuro se integre a su bando.

¿Quién es King Cold?

Es el ex emperador del mal del Universo 7, paso su título a su hijo Freezer, siendo este último el que dirigiría al Planeta Vegeta antes de su destrucción. King Cold es un ser con gran poder y malvado, muy parecido a su hijo en lo que respecta a ese aspecto. No le teme al legendario Super Saiyajin, ya que, cree que no hay un guerrero que pueda derrotarlo a excepción de Majin Buu y el dios de la destrucción Bills, advirtiendo a su hijo favorito de no cruzarse con estos dos por el hecho de que tienen un poder increíblemente fuerte.

¿Cómo es su aspecto físico?

Es conocido por ser uno de los villanos más altos, en su forma más pequeña tiene una altura similar a la segunda transformación de Freezer. King Cold tiene unos cuernos que poseen líneas y su apariencia física es similar al de sus hijos, además de tener su piel morada. Asimismo, en su cabeza se aprecia una gema morada, la armadura de sus muñecas es de color blanca y siempre tiene puesto una capa roja.

A pesar de que en la serie no se ha visto su capacidad de transformación de King Cold, según el Libro del dragón, el villano sí puede transformarse, ya que su raza tiene esa habilidad como Freezer y Cooler.

¿Cómo es su personalidad?

King Cold ha demostrado tener una actitud más elegante que la de sus hijos, sin embargo, sigue siendo un villano impaciente en sus relaciones. Cold demuestra lo importante que es mantener a su familia activa, y poder mantener el imperio. Luego de encontrar a Freezer malherido, decide apoyarlo para que logre su venganza, hasta que se encontraron con Trunks. King Cold no dudó en intentar convencer al saiyajin de que sea parte de su equipo, pero encontró la muerte a manos del hijo de Vegeta.





