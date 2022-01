Gohan llega con un cambio de estilo a la película. | Fuente: Toei Animation

Han pasado dos años desde que Luis Alfonso Mendoza, voz de Gohan en Dragon Ball Z, falleció en medio de una balacera en México a sus 55 años. Esta muerte dejó un gran vacío en la industria del doblaje latino y los fanáticos de la saga tendrán que afrontar la primera prueba sin el actor: Dragon Ball Super: Super Hero.

La próxima película de Dragon Ball, que espera estrenarse este mismo 2022, será la primera entrega que no contará con la típica voz de Gohan en español, un hecho que, sin duda, impactará en la comunidad, especialmente porque no se sabe quién podrá reemplazarlo. Y es por eso por lo que Eduardo Garza, voz de Krilin y director de doblaje en el anime de Dragon Ball Super, ha decidido hablar al respecto.

Con mucho respeto

A través de un video de TikTok, Eduardo Garza explicó cómo es el proceso en la producción cuando suceden este tipo de lamentables sucesos.

“Estamos contentos, viene una nueva película, la continuación de todo esto. (Pero) por otro lado, bueno saber que hay varios que ya no van a estar (...) siempre es un trago amargo tener que suplir compañeros”, afirmó Garza.

“¿Qué vamos a hacer con el personaje? Ese es un problema del Lalo del futuro en el cual yo todavía no quiero sufrir. Recuerden que al final de cuentas todo lo decide el cliente. Si el cliente me pide un casting yo propondré actores que puedan sustituir dignamente a Luis Alfonso y pudan darle continuación al personaje. Si (el cliente) no me pide un casting y confía en mi criterio buscaremos la empresa y yo a la mejor opción”, prosiguió.

“Pero créanme que lo vamos a hacer con el mayor profesionalismo y el mayor respeto para que el trabajo quede como a Luis Alfonso le gustaría”, finalizó.

Dragon Ball Super: Super Hero llegará a los cines de Japón el 22 de abril de 2022. Gohan tendrá un papel protagónico junto con Piccolo.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.