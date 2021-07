La cosplayer es una de las más exitosas de Japón. | Fuente: Twitter (@Enako)

Enako, famosa cosplayer japonesa, se encuentra en el ojo de la tormenta tras afirmar que mantiene una relación amorosa. Nada más que eso.

De acuerdo con Kotaku, la cosplayer, que ha afirmado ganar hasta 90 mil dólares mensuales gracias a este arte, anunció que está saliendo con un jugador profesional de Rainbow Six Siege apodado ‘Kenki’, siendo uno de los temas más conversados en Twitter.



Este anuncio ha causado una ola de indignación en sus seguidores y más personas, exigiéndole una disculpa pública a la cosplayer, pero ¿por qué?

Las celebridades en Japón

En Japón (como en Corea del Sur) existen idols, celebridades que han alcanzado fama gran parte por su apariencia. Ellas (o ellos) mantienen una gran fanaticada, los cuales “sueñan” con sus artistas favoritos, siendo una aspiración llegar a ser su pareja.

Por lo mismo, decir abiertamente al público que mantienen parejas es “desinflar” dicha ilusión.

Pese a ello, la agencia de marketing de la cosplayer decidió que era una buena idea revelarlo.

Enako fue luego entrevistada por la publicación, diciendo que no quería mentir. Cuando se le preguntó si la noticia de su relación entristecería a los fans, Enako respondió: "Los cosplayers no son idols". Agregó que su agencia no le prohibió enamorarse. “Quizás, debido a esta noticia, habrá fans que pierda, pero creo que no hay nada que pueda hacer al respecto”, respondió la artista. "Dado eso, también soy una mujer adulta..."

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.