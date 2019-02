¿Es tan caro viajar a Japón? Consejos prácticos para viajar gastando lo menos posible | Japón Cool

Templo Kiyomizu-dera en Kioto, Japón | Fuente: Kristoffer Trolle | Fotógrafo: Kristoffer Trolle

Japón, un destino soñado para los enamorados de su increíble cultura y también para los amantes de lo geek. Siempre hemos pensado que el país del sol naciente es un destino demasiado caro, pero si los comparamos a otros destinos turísticos en el mundo ¿es el más caro?

Para comenzar, viajar a Japón es un gasto fuerte. Requiere un buen ahorro previo y mucha planificación. Sin embargo, si sigues mis consejos, podrás disfrutar del viaje de ensueño incluso gastando menos que destinos más comunes como Estados Unidos y Europa. Así como lo lees.



Avión Boeing de Japan Airlines | Fuente: 玄史生

Primer Paso: Volar a Japón

Hay muchas opciones para vuelos baratos. Utilizando aplicaciones como Despegar o Hopper, podemos encontrar buenos precios. La primera vez que viajé a Japón conseguí una oferta de US$ 700 ida y vuelta y hoy mismo puedes comprar pasajes a US$1000 si quieres viajar en setiembre o noviembre (con muchas tarjetas que permiten comprar con cuotas sin intereses). [Nota aparte: setiembre y noviembre son grandes opciones porque no hay muchos turistas, el clima es bastante agradable y es temporada de Halloween, que es una festividad casi tan animada como la navidad en Japón]. Hay muchas aerolíneas que viajan desde Lima a Japón (con escala en norteamérica) y el viaje va a tener una duración considerable. Recomiendo buscar un vuelo que permita llevar mas de dos maletas, ya que es un hecho que regresarás con muchos recuerdos y souvenirs.

Las posibles escalas en los vuelos Lima - Tokio son en Estados Unidos, Canadá y México. Vía Europa también es posible viajar, pero a pesar de que no requieren visa no lo recomiendo, por que los vuelos suelen durar más. En los dos primeros casos, necesitarás obligatoriamente una visa de tránsito. La estadounidense es la más cara y difícil de obtener, mientras que la canadiense es casi seguro obtenerla pero requiere mucho papeleo y tiempo. En cambio, puedes pasar por México solo con tu pasaporte. Una desventaja de México es que obligatoriamente tendrás que recoger tu equipaje y volver a internarlo, lo cual toma un poco de tiempo extra y es algo incómodo, lo cual se compensa con que normalmente los vuelos son más económicos con esa escala. En promedio, volar a Tokio desde Lima tomará entre 20 y 23 horas.

Emisión de visas en Japón | Fuente: Misawa Air Base | Fotógrafo:

Segundo Paso: La Visa

No es gratuito que pusiese primero la elección del vuelo antes que la visa que autorice nuestro ingreso a Japón. Para solicitar este documento debemos tener confirmadas las fechas, vuelos y hospedajes que usaremos en nuestro viaje a tierras niponas.



Sin embargo, el trámite es relativamente sencillo y amigable. Luego de llenar un par de formularios en los que detallaremos nuestro itinerario dentro del país y una entrevista en la embajada, tendremos que esperar una semana para que nos entreguen los pasaportes y el resultado. Si demostramos solvencia económica para el viaje (con una cuenta de ahorros bastaría), es casi seguro que otorguen la autorización.



Lo mejor es que el pago solo se realiza si es que la visa es aprobada y cuesta menos de 100 soles. Para iniciar el proceso hay que llenar los formularios de esta web y pedir una cita con tiempo al 219-9550.



El torii flotante de la isla de Miyajima es uno de los destinos mas hermosos en Japón | Fuente: http://www.meow.fr | Fotógrafo: Jordy Meow

Tercer Paso: Tu Itinerario

Como en todo viaje es importantísimo planificar lo que harás en los destinos que visitarás y hacer las reservas que necesites a tiempo. Siempre es mucho mas barato hacerlo con anticipación. Hay literalmente cientos de miles de cosas que hacer en Japón y eso será objeto de otro artículo, pero hay cosas que podemos comenzar a prever desde casa para ahorrar mucho dinero.

Lo primero de todo es asegurar conexión a internet. En Japón todo funciona como debe, por lo que es muy fácil conseguir información actualizada de horarios, transporte y eventos consultando en internet. Por esto es muy importante adquirir desde casa un plan de datos o algún dispositivo que garantice la conectividad. Yo personalmente, he utilizado cada vez que he viajado a Japón un módem portátil que me permite 10 conexiones con altísima velocidad que me costó aproximadamente 100 dólares por 18 días y lo puedes comprar en línea en este enlace. El módem era enviado a la oficina de correo del aeropuerto al que llegaba y al final del viaje simplemente lo ponía en un buzón de correo para que viaje de regreso a los arrendatarios. Hay muchas otras opciones disponibles, pero recomiendo siempre verificar en línea la reputación de estos.

Tren bala o Shinkansen Hikari | Fuente: Richard Fisher | Fotógrafo: Richard Fisher

El segundo tip sirve específicamente si es que deseas viajar a mas ciudades además de Tokio. Japón posee un maravilloso sistema de trenes que tiene como estrella el famoso tren bala o “Shinkansen”. Estos trenes, que se mueven a mas de 300 kilómetros por hora, te permitirá viajar entre ciudades en cuestión de horas. La mejor manera de aprovechar estos viajes es utilizando el JR Pass, una especie de pase “tarifa plana” que se adquiere por tiempos específicos (7 días, 14 días, etc.) y solo están disponibles para turistas. Con el JR Pass podrás tomar Shinkansen y otros transportes de la red de transportes JR (Japan Railways) ilimitadamente. Con el JR Pass pude lograr la hazaña de visitar 6 ciudades en 7 días en 2017. Puedes comprar JR Pass en su página oficial o mediante una agencia de viajes autorizada. Un viaje en Shinkansen puede costar alrededor de 120 dólares por tramo, un JR Pass de una semana cuesta aproximadamente 260 dólares. El ahorro es evidente.

En cuanto a hospedajes, el ahorro depende de tu sentido de la aventura. Personalmente prefiero utilizar hostels de mochileros que hoteles (con el consiguiente ahorro) y a pesar de que los precios han subido debido a la reciente regulación del gobierno japonés, Airbnb sigue siendo una gran opción. Para cualquiera de las dos opciones, el mejor consejo de todos es conseguir un hospedaje lo más cerca posible a una estación de tren. El transporte público funciona hasta pasada la medianoche en algunos casos y eso te permitirá ahorrar dinero en moverte si es que alguna actividad termina muy tarde. Si tu hospedaje está cerca de una estación, ya no tendrás que tomar un costoso taxi. Eso si, prepárate para caminar como nunca antes si quieres ahorrar al máximo.



Ryokan, alojamiento tradicional en Kioto | Fuente: Pxhere | Fotógrafo: Pxhere

Finalmente, el último tip es para ahorrar en la alimentación. La variedad de alimentos que puedes comer en Japón rivaliza con la del Perú y se puede comer muy caro como muy barato. Mi consejo es que busques un buen desayuno de onigiris (bolas de arroz) en algún “combini” (tiendas de conveniencia, tipo Tambo) con alguna bebida caliente. Eso te mantendrá con energia durante el día de caminatas. Un desayuno así puede costar menos de 5 dólares. Para almorzar o cenar, un buen plato de gyūdon (bowl de arroz con carne salteada y más ingredientes a gusto como huevo, tocino o queso) en la cadena Yoshinoya o afines (aproximadamente unos 6 dólares) serán una gran opción.

Otro consejo es comprar comidas preparadas en los supermercados, pero en la noche. Esto se debe a que a medida que pasa el día, los platos que no son vendidos son rematados a precios casi regalados (alguna vez me comí un yakisoba, fideos saltados con verduras, a menos de dos dólares). Esto es muy aprovechado por trabajadores que terminan sus labores por la noche y a los turistas les cae como anillo al dedo.

Gyudon, bowl de arroz con carne salteada y verduras | Fuente: Calgary Reviews | Fotógrafo: Calgary Reviews

Siguiendo estos consejos, podrás sacarle el máximo provecho al presupuesto para tu viaje y hacerlo aún más inolvidable. Hace unos años hice un video con algunos consejos prácticos, espero que te sirva. Mucha suerte en tu aventura.

