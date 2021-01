Antes de este retraso, se había anunciado que no habría estreno de medianoche en el país. | Fuente: Studio Khara

El estreno de Evangelion 3.0 + 1.0 ha sido retrasado nuevamente en Japón por la crisis actual por la COVID-19.

La película, la última de la saga Rebuild of Evangelion, estaba prevista para estrenarse este 23 de enero, pero el país asiático está con estado de alarma en 11 prefecturas debido a la nueva ola de contagios de la enfermedad.

“Como resultado de una cuidadosa consideración en respuesta a la emisión del estado de emergencia, decidimos que la convergencia de la propagación de la infección era la máxima prioridad y nos abstuvimos de proyectar la película el 23 de enero. Nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas a todos ustedes”, expresó la cuenta oficial de Twitter de Evangelion.

"Tan pronto como se decida, le informaremos sobre el calendario de lanzamientos futuros en el sitio web oficial de Evangelion", afirmaron.



Anunciada en el 2012, Evangelion 3.0 + 1.0 estaba destinada a salir al mercado en el 2015, pero la participación del director Hideaki Anno en Shin Godzilla atrasó el lanzamiento.

La saga de Rebuild of Evangelion está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012. Estas películas buscan revalorizar todo el material del clásico anime que está de aniversario: 25 años de creación.

