Netflix acaba de cerrar un trato con Nippon TV, una de las compañías líderes del entretenimiento en Japón, para licenciar 13 de sus series y películas más populares. Los entusiastas veteranos del anime se regocijarán al saber que entre los títulos obtenidos por la plataforma se encuentran clásicos absolutos como Death Note, Hunter x Hunter de 2011, Berserk de 1997, Monster, Hajime no Ippo y muchos más.

Según lo que señala el portal Variety, el acuerdo entre Netflix y la cadena televisiva permitirá que una colección de lujo de series y películas animadas japonesas llegue al servicio de streaming a partir del 2 de septiembre de 2022. El trato iniciará con tres animes de antaño y el resto de títulos se irán incorporando al catálogo de la plataforma próximamente.

Netflix refuerza su propuesta de anime

El reporte menciona que la alianza entre Netflix y Nippon TV no le conferirá exclusividad sobre sus series y películas, por lo que estas también podrían llegar a estrenarse en otras plataformas. No obstante, lo cierto es que el servicio de streaming de video líder en el mundo será el que las recibirá primero.

A partir del 2 de septiembre, se estrenarán Ouran High School Host Club en 190 países, Claymore en 136 países y Hunter x Hunter en 104 países entre los que se incluyen España, Italia, Finlandia, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sobre este último, el informe indica que solo se agregarán los 38 primeros episodios de la versión del 2011 del anime.

"Durante muchos años, el anime ha sido una fuerza impulsora en Nippon TV, donde hemos producido exitosos títulos de anime como ‘Hunter x Hunter’, ‘Death Note’ y muchos más. Dado que el anime sigue aumentando su popularidad en todo el mundo, el momento no podría ser mejor para esta emocionante asociación con Netflix. No me cabe duda de que los aficionados al anime hablarán de estos títulos en todo el mundo”, dijo Inoue Akane, líder de ventas y licencias de anime y desarrollo de negocios internacionales de la cadena televisiva.

Netflix no parará con las licencias de anime

Si bien sólo los tres animes antes mencionados ya tienen una fecha de estreno aproximada, lo cierto es que el trato entre Netflix y Nippon TV no se detendrá con dichos títulos. Puedes consultar la lista completa de las series y películas de animación japonesa que se incorporarán al catálogo del servicio en su respectivo orden a continuación:

Death Note (37 eps. x 30 mins)

Death Note: Relight 1 (130 mins)

Death Note: Relight 2 (120 mins)

Kimi ni Todoke (25 eps. x 30 min)

Kimi ni Todoke: segunda temporada (13 eps. x 30 min)

Berserk de 1997 (25 eps. x 30 mins)

Parasyte-the Maxim (24 eps. x 30 mins)

Nana (47 eps. x 30 mins)

Hajime no Ippo: The Fighting! (76 eps. x 30 mins)

Monster (74 eps. x 30 mins)

