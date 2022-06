El manga es uno de los más populares de toda la historia de Japón. | Fuente: Toei Animation

Escuchar sobre el ‘arco final’ de One Piece es algo recurrente. Desde hace mucho se habla sobre el tema, provocando que pareciera algo posible, pero lejano. Sin embargo, Eiichiro Oda ha hecho oficial este tema y ha señalado que está próximo a finalizar la legendaria historia.

El manga de One Piece entrará en pausa dentro de las próximas dos semanas hasta el 25 de julio, según se lee en el nuevo capítulo de la trama.

Según el mensaje, Eiichiro Oda quiere “tomarse el tiempo necesario para poder cerrar el arco final de la mejor manera”.

¿El fin está cerca?

Eiichiro habla frecuentemente sobre el final de las aventuras de Luffy.

"Luffy ha viajado a muchas islas y ha tenido toneladas de aventuras. ¡No sé cuántas personas ha conocido! Del mismo modo, he conocido a muchas personas y he recibido el apoyo de muchas, incluida mi familia. No puedo agradecer lo suficiente a esa gente", señaló al celebrar los 1000 episodios del manga a inicio de año.

"La aventura de Luffy es nueva en su arco final. Ya he dibujado 1000 capítulos ... Para los fanáticos de One Piece de todo el mundo, ha sido una larga historia, ¡pero, por favor, apoyen a Luffy un poco más!"

El manga se tomará un descanso desde la edición 30 de este año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha, el 27 de junio, hasta la edición 33. La serie volverá entonces en la edición 34 de este año de la revista, el 25 de julio. La editorial publicó la edición 27 de este año de la revista el pasado 6 de junio en Japón, lo que significa que al manga aún le quedan dos capítulos antes de que comience el descanso.

Proyectos en marcha

Eiichiro Oda tomará este descanso también para seguir con proyectos paralelos, pero de la misma franquicia.

Por el 25 aniversario de One Piece, se está filmando la película One Piece: Film Red. Asimismo, Oda quiere supervisar la serie live-action que Netflix está produciendo.

One Piece es el manga más vendido de la revista Shonen Jump, (la más importante, reconocida y vendida del medio), de la editorial Shueisha, y de la historia, con más de 450 millones ​de copias vendidas a nivel mundial, y en Japón fue el manga más vendido de manera consecutiva desde el año 2007 hasta 2018.

Eiichiro Oda y su equipo de trabajo ha trabajado de manera constante y continua durante todo este tiempo para lograrlo. El mangaka incluso se ha visto comprometido con su salud, obligándolo a realizar pausas en plena temporadas, pero siempre ha regresado con la mejor actitud a sus labores.

