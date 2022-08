One Punch Man se ha ganado su puesto entre los fanáticos del anime por su humor y su filosofía. | Fuente: JC Staff

Luego de meses sin información alguna, One-Punch Man ha confirmado la producción de su tercera temporada del anime.

La saga, que sigue aumentando su historia a través de los mangas, ha publicado también su primera imagen promocional, con Saitama y Garou como sus protagonistas.

One Punch Man regresa ¿pronto?

La página oficial de One Punch Man en Twitter fue la encargada de brindar el anuncio que ha emocionado a los miles de fanáticos, pero que ha dejado también grandes preguntas.

La imagen promocional publicada por las redes sociales de One Punch Man. | Fuente: One Punch Man

One Punch Man, creado por ONE, debutó como webcomic en 2009. En junio de 2012, una nueva versión de manga digital con ilustraciones de Yusuke Murata debutó en el sitio web Tonari no Young Jump de Shueisha. Desde entonces, Viz Media obtuvo la licencia del manga remake en inglés y lo serializa en Weekly Shonen Jump.

La primera temporada del anime fue animada por el estudio Madhouse y publicada en 2015, para luego cambiar a JC Staff. Esta última casa se llevó una gran cantidad de críticas por su producción, por lo que quedan dudas si es que continuará al mando.

¿Qué seguirá en la historia?

La temporada 2 de la serie concluyó en el invierno del 2019, por lo que ya era momento de que se anunciara una continuación, especialmente porque el manga sigue en producción.

La segunda temporada dio inicio al arco de la ‘Asociación de Monstruos’ dentro de la Saga del ‘Monstruo Humano más grande’, y fue un arco tan largo que el manga recientemente puso fin a esta gran guerra tras siete años.

La tercera temporada podría abordar dicho conflicto y terminar en medio de ella, dejando a los fanáticos expectante por más.

