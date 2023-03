Ash Ketchum y su Pikachu fueron protagonistas del anime de Pokémon desde su estreno en 1997. Hoy se despiden de este rol en la serie definitivamente. | Fuente: TV Tokyo

Ash Ketchum y Pikachu, el dúo que mantuvo el protagonismo del anime de Pokémon desde su estreno oficial en 1997, finalmente le dicen adiós a su rol como figuras centrales de la serie luego de 26 años de aventuras. El día finalmente llegó y se estrenó el episodio 11 de la minisaga “Aim to be a Pokémon Master”, un especial dedicado a repasar las últimas vivencias del legendario joven de Pueblo Paleta y su compañero más fiel.

El 24 de marzo de 2023 a las 4:00 (hora local), se estrenó el capítulo final de la serie animada de Pokémon con Ash Ketchum y Pikachu como protagonistas. Luego de haber pasado por tantas regiones, haber recolectado decenas de medallas de gimnasio y tras haber competido por las ligas más importantes de este universo, estos personajes se despiden para dar paso a una nueva era.

El inicio y el final de una leyenda: Ash Ketchum le dice adiós al protagónico del anime de Pokémon. | Fuente: TV Tokyo

El anime de Pokémon le adiós a Ash Ketchum y su Pikachu

En el episodio 11 de “Aim to be a Pokémon Master”, Ash y Pikachu regresan a casa en Pueblo Paleta tras despedirse de Misty y Brock nuevamente. Aquí, son recibidos por Delia, madre del protagonista. Tras pasar la noche en su vivienda, el dúo parte a ver al Profesor Oak, quien estaba preparando un nuevo trío de Pokémon iniciales de Kanto. No obstante, Charmander escapa del laboratorio y todos parten a buscarlo.

Ash lo encuentra oculto y decide darle ánimos para que saliera de su escondite, pero queda atrapado en su lugar. Afortunadamente, es ayudado por Gary Oak, el nieto del Profesor y amigo y rival de toda la vida del protagonista. Gary lo felicita por haber ganado el Torneo de los Ocho Maestros pero, le hace una pregunta que lo deja pensativo: “¿Qué tan cerca estás de convertirte en un maestro Pokémon?”.

Tras pasar días de relajo con todos sus Pokémon en el rancho de Oak, el episodio se centra en el Equipo Rocket, que decide regresar a su vieja mala costumbre de atrapar a Pikachu pese a haberse rendido en un episodio anterior. Ash se encuentra en aprietos ya que su fiel compañero ha sido capturado y no cuenta con sus Pokéball en dicho instante, pero el dúo es rescatado por Pidgeot, uno de los primeros Pokémon que Ash capturó en su viaje cuando solo era un Pidgeotto y que dejó en el Bosque Viridian para que cuidara a una bandada de su especie.

El Equipo Rocket es vencido otra vez y Ash finalmente tiene su esperado reencuentro con su antiguo Pokémon. Tras este suceso, el protagonista vuelve a pensar en su futuro y decide que, pese a haber ganado el Torneo de los Ocho Maestros y a estar en la cima del mundo competitivo, aún no es suficiente para él, por lo que decide emprender un nuevo viaje con rumbo desconocido. En este nuevo camino, solo irá acompañado de Pikachu y ambos parten dejando que el destino los guíe.

El episodio termina reemplazando el clásico “continuará” por “la próxima vez… un nuevo comienzo”.

El anime de Pokémon se prepara para un nuevo comienzo

Si bien los 26 años de cargados de aventuras con Ash Ketchum y Pikachu como protagonistas del anime de Pokémon llegan a su fin con este episodio, eso no quiere decir que la serie haya terminado. Por el contrario, la siguiente temporada adaptará los videojuegos Pokémon Escarlata y Púrpura con nuevos protagonistas, personajes y hasta villanos nunca antes vistos.

Horizontes Pokémon es el nombre elegido para esta especie de reinicio y continuación del anime y, como bien mencionamos, la temporada estará ambientada en la región de Paldea. Liko y Rod serán los nuevos protagonistas y se estrenará el 14 de abril de 2023 en su natal Japón. La sinopsis de la serie señala lo siguiente:

“Los dos protagonistas, Liko, junto a su Pokémon Sprigatito, y Rod, conocerán a muchos personajes durante sus aventuras, incluido un grupo liderado por Friede y Capitán Pikachu llamado la Tacleada de Voltionautas. Este grupo, que viaja por el mundo Pokémon en un dirigible, tiene como miembros a Oria, quien disfruta con las tareas mecánicas y de electricidad y está acompañada por su Pokémon Metagross; Murdock, un hábil cocinero junto a su Pokémon Rockruff; Mollie, especialista en curaciones con su Pokémon Chansey; y Landon. Liko y Rod también se encontrarán con Amethio y su Pokémon, Ceruledge, quienes pertenecen a una organización llamada los Exploradores, además de una popular streamer conocida como Nidotina”.

¡Emprende un nuevo viaje con la serie #HorizontesPokemon! 🌅



¡Acompaña a Liko y Rod en sus increíbles aventuras mientras descubren los misterios que les rodean y conocen a Friede, Capitán Pikachu y Amethio, entre otros! pic.twitter.com/Uq0puWgfA8 — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) March 24, 2023

