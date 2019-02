Ariana Grande y su fallido tatuaje | Fuente: Composición propia

Causó mucho revuelo en las redes sociales el último tatuaje de la cantante Ariana Grande, quien en su afán de escribir en la palma de la mano “Siete Anillos” (nombre de su última canción), terminó escribiendo el nombre de una popular parrilla. Pero, pasada la anécdota inicial ¿realmente entendemos donde está el error?

Para comenzar, debo decir que mi conocimiento del idioma nihongo (japonés) de principiante. Sin embargo, este nivel me permite poder explicar el error de manera clara, ya que se trata de una falla muy básica y que hasta me permite especular sobre el origen del mismo.



En el nihongo, existen 3 tipos de sistemas de escritura: los kana (caracteres que representan sílabas), el romaji (que expresa palabras en el idioma japonés, pero con caracteres occidentales) y finalmente, el mas relevante para este caso, los kanji.



Los kanji son un conjunto extensísimo de ideogramas provenientes de China, que representan conceptos. En la lengua japonesa existen mas de 11,000 kanjis de uso común. Por lo general, una persona muy culta conoce un promedio de 10,000 kanjis. El sistema es tan complejo que un solo kanji puede tener diferentes lecturas o significados, los cuales varían incluso dependiendo de como vayan combinados. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el caso de Ariana?



Ariana Grande sencillamente buscó (¿googleó?) las traducciones al japonés de dos palabras, “siete” y “anillo” para representar el título de su canción en el tatuaje. Efectivamente los caracteres tatuados, “七” (shichi o nana) y “輪” (wa o rin), significan esas palabras pero -y aquí viene lo importante- por separado.



La manera correcta de expresar la frase “Siete anillos” en japonés sería “七つの指輪”. Si se fijan, el primer carácter es el mismo que usó Ariana en su tatuaje, solo que seguido por la silaba “つ” la cual lo habilita para numerar. Luego, se utiliza la partícula “no” que indica pertenencia y finalmente la combinación de kanjis (que inluye uno de los usados por la cantante) que realmente significan “anillo” en la acepción de “aro que se lleva en un dedo de la mano”, “指輪” (yubiwa). La frase correcta en japonés se lee “Nanatsu no Yubiwa”.



Shichirin, la tradicional parrilla japonesa.

El problema (y lo hilarante) es que los caracteres que se usaron en el tatuaje se leen como “shichirin” el cual es el nombre genérico de una parrilla pequeña a carbón, muy popular en la cocina japonesa para estilos de cocina como el Yakiniku (una deliciosa parrillada con diversas carnes en cortes delgados y bien sazonadas, que suele ser la estrella de restaurantes “all-you-can-eat”.

La enseñanza de todo este caso es que no todos los idiomas del mundo funcionan como las lenguas occidentales y no es tan sencillo como combinar caracteres que signifiquen por separado las palabras con las que armamos las frases. En otras palabras: si te vas a tatuar algo en un idioma que no es el tuyo, asegúrate de que dice lo que quieres que diga.



Actualización: Nos enteramos que Ariana Grande le añadió más caracteres a su tatuaje y utilizó el kanji “指” (yubi), que significa “dedo” y como vemos es parte de la expresión correcta para “anillo”. Sin embargo, la posición en la que lo puso es errónea (es más, carece de sentido) y su nuevo tatuaje terminó diciendo:



“parrilla

dedo ♥”

Ariana Grande quiso arreglar el error y cometió otro en el intento | Fuente: Instagram Ariana Grande

Japón Cool es el espacio en RPP.pe en el que compartimos, acercamos y tratamos de explicar diversos aspectos de la increíble, compleja y fascinante cultura popular japonesa.