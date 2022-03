La nueva forma de Luffy ha causado revuelo en los fans. | Fuente: Toei Animation

El estreno del capítulo 1044 está marcando un antes y un después entre todos los aficionados del manga de One Piece. La obra de Eiichiro Oda ha llegado a un punto crucial de la historia, la cual ha sido alabada por sus lectores.

Habiéndose estrenado oficialmente en Japón, la obra ya ha llegado a Latinoamérica con subtítulos en español, causando asombro entre los aficionados de esta literatura.

¿Qué pasó en el capítulo 1044 de One Piece?

Cuando se lanzó el capítulo 1043 de One Piece el 13 de marzo, el mundo se volvió loco por la escena final, que provocó que algo misterioso le sucediera al cuerpo de Luffy después de la batalla con Kaidou.

Ahora, se descubre que Luffy todavía sigue con vida y que el Gobierno Mundial lleva 800 años buscando a la Akuma no Mi del capitán de los Sombreros de Paja. En ese instante se revela que la fruta de Luffy no es la Gomu Gomu no Mi, sino una zoan mitológica que responde ante el nombre de Hito Hito no Mi: Modelo Nika, el Dios del Sol mencionado por Who’s-Who durante su pelea con Jimbei.

Asimismo, en el capítulo 1044, la quinta forma del Gear de Luffy, que también es su Despertar, se ve con mucho más detalle que antes. Las imágenes también muestran las lágrimas de ira de Hiyori Kozuki hacia Orochi y la presunta muerte de este último a manos de Kazenbo.

Los aficionados se han vuelto locos en internet:

Si bien todos los fanáticos de One Piece esperan con ansias el año restante de contenido de manga y anime, se hará especial énfasis en la próxima película teatral, One Piece: Red.

La nueva película se estrenará en los cines japoneses el 6 de agosto de 2022, sin información que indique que la película podría retrasarse debido al hackeo en Toei Animation, que ya pospuso el estreno de Dragon Ball Super: Super Hero.

El manga puede leerse de manera legal y gratuita en Manga Plus.



