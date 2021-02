Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ha lanzado un nuevo y emocionante episodio este domingo. El capítulo 09 x 04, sin embargo, también trajo una nueva polémica que ha dividido a los seguidores del popular anime japonés.

Sin entrar en detalles y spoilers del episodio, en la última escena de “Voluntarios”, Eren Jaeger intenta convencer a sí mismo frente al espejo para continuar en la batalla, en un contexto marcado con la muerte de Sasha.

Es esta imagen del personaje la que ha levantado comentarios a favor y en contra de la animación de Studio MAPPA, encargada de la serie, quien debe llevar a pantallas los dibujos visto en el manga. Para muchos aficionados, el dibujo de Eren en la historia dibujada “es mucho mejor” que en el anime.

Why’d they do him so dirty? I was so excited to see this animated 😭 #AttackOnTitan #aot #ErenJaeger pic.twitter.com/NMZXcCW8iw — Bethany Cobb (@beelco99) February 7, 2021

Mappa esta vez has acabado con mi paciencia , Soy un gran fanático de Shingeki no Kyojin y he seguido la serie desde hace más de cinco años, y puedo decir con seguridad que has cruzado la raya con tu adaptación¿Qué necesidad había de quitar el globo de texto al lado de Eren? pic.twitter.com/sr7FMaYSOe — Lucybell (@NazcarNazaret) February 7, 2021