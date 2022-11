Studio Ghibli estaría trabajando en un nuevo corto animado para el Volumen 2 de Star Wars: Visions. | Fuente: Studio Ghibli/Lucasfilm/Disney

Studio Ghibli, uno de los estudios de animación más aclamados de Japón detrás de obras como El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro y La Tumba de las Luciérnagas, se ha asociado con Lucasfilm para colaborar en un nuevo proyecto que permanece en secreto. La casa animadora se unirá a la compañía responsable de las franquicias Star Wars e Indiana Jones para trabajar en lo que aparenta ser una serie animada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Studio Ghibli compartió un corto video de 15 segundos en donde se muestra su logotipo y el de Lucasfilm. Sin embargo, debido a que la secuencia fue subida a la red social sin audio, por ahora no se tiene una mayor pista sobre a cuál de las dos franquicias de la compañía estadounidense podría pertenecer este misterioso proyecto.

Dos leyendas del entretenimiento trabajarán juntas

El portal Polygon resaltó que, si bien aún no hay confirmación por parte de alguna de las dos empresas sobre su nuevo proyecto, la apuesta más segura es que se trate de una serie animada basada en la saga Star Wars. Debido a que Lucasfilm y Disney preparan varios shows animados de esta franquicia incluyendo al recién estrenado Tales of the Jedi, el medio mencionó que la segunda temporada de Star Wars: Visions sería el resultado de esta alianza.

Visions es una serie de antología que incluye cortometrajes de varios prestigiosos estudios de animación japoneses basados en la franquicia Star Wars. La primera temporada de este proyecto se estrenó el 22 de septiembre de 2021 e incluyó trabajos de Kamikaze Douga, Trigger, Production I.G. y otras casas animadoras niponas.

En dicha primera temporada, participaron Hiroyuki Imaishi (Promare), Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), Eunyoung Choi (Kaiba, Ping Pong The Animation) y Masahiko Otsuka (FLCL, Tengen Toppa Gurren Lagann), por mencionar solo algunos de los talentos japoneses que formaron parte.

Studio Ghibli tendría su propia versión de Star Wars

La segunda temporada de Star Wars: Visions llegaría a Disney+ -servicio de streaming de la compañía- en el segundo trimestre de 2023. Si bien tanto Lucasfilm como Disney no han revelado muchos detalles respecto a los estudios que participarán en esta oportunidad, el Volumen 2 ha sido descrito como una “gira global, que celebra la increíble animación que se está produciendo en todos los países y culturas”.

Por ese mismo detalle, es bastante probable que Studio Ghibli desarrolle su propio corto animado para este programa considerando que es uno de los estudios de animación más queridos y prestigiosos de Japón, formando parte de la cultura popular desde hace décadas por sus impresionantes obras que trascienden generaciones y fronteras.

