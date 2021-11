La escritora Almudena Grandes falleció en su natal Madrid (España) a los 61 años. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Pablo Martín

Este sábado 27 de noviembre, la escritora española Almudena Grandes falleció en Madrid (España) a los 61, como consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado, según confirmaron a EFE fuentes de la editorial Tusquets.

Nacida en Madrid en 1960, Grandes está considerada una de las escritoras más relevantes de las últimas generaciones, Premio Nacional de Narrativa en 2018 en España, autora de novela como "Las edades de Lulú" o "Malena es un nombre de tango", y esposa del poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Precisamente, con "Las edades de Lulú", Almudena Grandes irrumpió en el mercado editorial español en 1989, un título que le granjeó cantidad de lectores y gracias al que incluso ganó el premio La Sonrisa Vertical. De ahí en adelante, sus publicaciones tuvieron una buena recepción comercial y crítica.

Otros títulos suyos que se ganaron un lugar en la biblioteca de muchos fueron "Te llamaré Viernes", "Atlas de geografía humana", "Castillas de cartón", "El corazón helado", "Los besos del pan", "Los aires difíciles" y "Malena es un nombre de tango", además de sus cuentos reunidos en los volúmenes "Modelos de mujer" y "Estaciones de paso".

Algunos libros de Almudena Grandes fueron adaptados cinematográficamente y le dieron a su autora algunos premios importantes, como el que otorga la Fundación Lara, el Arzobispo Juan de San Clemente, el Rapallo Carige, el Prix Méditerranée, entre varios otros.

Además de su obra como autora de ficción, Almudena Grandes también ejerció el periodismo como articulista. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Luca Piergiovanni

El libro interrumpido de Almudena Grandes

En 2019, durante una entrevista con el diario español La Vanguardia, Almudena Grandes se llamaba a sí misma una "insólita madrileña de quinta generación". Casada desde 1994 con el poeta Luis García Montero, tuvo tres hijos como fruto de ese matrimonio.



El último libro que publicó fue "La madre de Frankenstein", en 2020, en el que narraba la historia de un joven psiquiatra que durante su regreso a España, donde trabaja en un manicomio al sur de Madrid, se enamora de una auxiliar de enfermería en el marco de un país marcado por el puritanismo.

Este año, Almudena Grandes se encontraba en plena escritura de la novela "Episodios de una guerra interminable", que tenía la intención de ser una saga de títulos en la que repasara tragedias ocurridas en el siglo XX.

La muerte, sin embargo, encontró este sábado a quien en 2018 ganó el premio Nacional de Narrativa de España. Una gran pérdida, sin duda, para la literatura española.

(Con información de EFE).

