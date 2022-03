Jennifer Lopez y Jimmy Fallon colaboran juntos en un proyecto literario para niños | Fuente: The Tonight Show

La cantante Jennifer López y el presentador Jimmy Fallon se unen para publicar un libro bilingüe dirigido al público infantil. La propuesta literaria se titula "Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure" y estará disponible el próximo 11 de octubre.

La colaboración entre los artistas no sorprende, puesto que ambos han sido amigos durante varios años, incluso la puertorriqueña es una invitada recurrente a The Tonight Show, programa que Fallon conduce desde Nueva York, Estados Unidos.

"Estoy tan emocionada de lanzar mi primer libro para niños y es aún más especial colaborar con Jimmy", dijo Jennifer López en un comunicado difundido por la revista People. Por otro lado, Jimmy Fallon añadió que JLO y él siempre tenían la intención de realizar un proyecto juntos.

"Una de las tantas cosas que amo de ella es lo maravillosa que es como mamá", dijo el presentador sobre la cantante y actriz, quien es madre de los mellizos Max y Emme, de 14 años. "Como ambos somos padres, pensamos que un libro para niños encajaría perfecto", añadió la estrella de la televisión.





APRENDIENDO EL VOCABULARIO ESPAÑOL

El libro, publicado por Feiwel & Friends de Macmillan Children's Publishing Group, estará cargado de humor, pero a la vez ayudará a los pequeños lectores a aprender el vocabulario en español con la ayuda de un simpático amigo con plumas llamado "Pollo".

"Es divertido y educativo y mis maestras de español de la escuela secundaria estarían muy impresionadas de saber que estoy enseñándole español a los niños junto a Jennifer López", dijo Fallon.

OTRAS OBRAS LITERARIAS

No es la primera vez que la actual pareja de Ben Affleck incursiona en la literatura. En 2014 escribió su autobiografía titulada "True Love", que rompió récords de venta, pero "Con Pollo" es su primer libro infantil.

Por su parte Jimmy Fallon ya es un veterano autor de libros infantiles. El presentador lanzó los libros para niños "Your Baby's First Words Will Be Dada", "Everything Is Mama", "This Is Baby" y "Five More Sleeps Til Christmas", que se ubicaron en los primeros lugares de la lista de libros más vendidos del New York Times.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.