Lima se alista para disfrutar el espectáculo de lujo que presentarán las Estrellas del Ballet Ruso, colectivo conformado por primeros bailarines de ballet de Rusia, que ofrecerán dos funciones los días sábado 20 a las 6 p.m. y domingo 21 de noviembre, a las 11:30 a.m. en La Cúpula de las Artes.

La programación incluirá memorables escenas de "El lago de los cisnes", "La bella durmiente", "El Corsario", "Don Quijote", "Las Sílfides y Scheherezada", interpretadas magistralmente por Ivan Sitnikov, Elizabeta Barkalova, María Tomilova, Viktoria Grygorieva, Oleg Saltcev, Safin Kirill, Tim Baro-Godefroy, Anna Pigalkina y Aslan Karginov, troupe liderada por el premier danseur Alexander Volchkov.

Estrellas del Ballet Ruso es una imponente producción aplaudida en los principales escenarios del mundo y que Prodartes presentará de manera exclusiva en La Cúpula de las Artes. La venta de entradas se realiza a través de la página web y en la misma boletería del local. Las entradas van desde 42 soles hasta 250 soles.

A pocas semanas de culminar con éxito su programación anual -pese a las dificultades generadas por la crisis sanitaria-- Prodartes renueva su compromiso con el público peruano ofreciendo su primera producción internacional del año, encumbrando una admirable temporada 2021 y otorgando a los amantes de la danza clásica dos funciones de ensueño con las Estrellas del Ballet Ruso.

La puesta en escena reúne a consagrados solistas de prestigiosas compañías como el Teatro Bolshoi, Teatro Mariinski y Ballet Grigorovich. En casi 90 minutos, el maestro Alexander Volchkov, Ivan Sitnikov, Kiril Safin, María Tamilova, Elizabeta Barkalova y otros virtuosos del fouetté cautivarán nuestros sentidos para transportarnos imaginariamente a un mágico mundo de emociones, elegancia, sincronización perfecta y poderosos movimientos.





LA TRADICIÓN RUSA EN EL BALLET

Rusia ha realizado invaluables aportes a la técnica, la coreografía y la música de ballet del repertorio clásico. Actualmente sigue produciendo bailarines casi “universales” gracias al indiscutible talento y la impecable técnica que poseen.

Durante la primera parte del siglo XVII, el zar Pedro I el Grande estableció la enseñanza obligatoria de la danza en colegios de la nobleza, colocando las bases de lo que en el siglo XIX se conocería como la madurez creativa del arte del ballet ruso, con hitos como la formación de la Escuela Nacional de Ballet o la aparición en escenarios rusos de Marius Petipa, fabuloso bailarín y coreógrafo francés, reformador de la tradición rusa, quien le dio forma definitiva al pas de deux, entre otros aportes al ballet académico, elevando la rigurosidad de la técnica y persiguiendo la perfección en cada movimiento.

Ingresando al siglo XX, los ballers del legendario empresario ruso, Serguéi Diáguilev, consiguieron influir en Europa, Estados Unidos y Asia, abriendo la belleza y virtuosismo del ballet ruso al mundo. Actualmente, el ballet ruso ha entrado a un período de revisión y de diálogo con las vanguardias, pero nunca perdiendo su vena clásica y la persecución del movimiento perfecto.

