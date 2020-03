Misionero conversó con RPP Noticias previo a la gran final de la FMS Internacional que se realiza este sábado en Lima. | Fuente: Composición

Darío Silva, conocido en el mundo del freestyle como Misionero, es uno de los hosts (anfitrión) más representativos del circuito. Prácticamente, él ha estado presente en los eventos más importantes de las batallas de rap: God Level, FMS, Batalla de los Gallos, Pangea, entre otros.

Hace dos meses, el host argentino participó en God Level All Stars 2020, evento que tuvo una fecha en Chile y donde compartió tarima con Cayu(Tomás Gutiérrez), host chileno, reconocido por su trabajo en la competencia callejera: DEM Battles.

En esta fecha de God Level All Stars 2020, Misionero y Cayu protagonizaron una pelea pública, debido a que el argentino reiteradas veces trato mal al chileno, y este último presentó su queja ante cerca de 10 mil espectadores. Dos meses después de este incidente, Misionero opinó sobre el mismo.

"Tuve la oportunidad de pedirle disculpas antes de salir al escenario, no la aceptó. Después tomó una decisión allá arriba que no estaba buena, pero bueno, es su visión de cómo trabajar. Yo no lo haría. Por último, si me incomoda alguien lo haría desde otro lugar", dijo Misionero a RPP Noticias.

"AQUÍ ORGANIZO YO"

El presentador argentino también habló de la polémica frase que le dijo a Cayu, por la que recibió muchas críticas y que se convirtió en viral: "Aquí organizo yo".

Misionero considera que no "fue la forma" en la que él está acostumbrado a trabajar, pero que pese a ese impase pudo conversar con Cayu y "todo está bien" entre ellos.

"En el escenario nos manejamos a una velocidad diferente a los que la gente ve (por streaming). La gente, a veces, no entiende el contexto que se vive, puntualmente por el 'aquí organizo yo', que fue tan famoso en las redes. Había una persona que se había desmayado (en el público) y se empezaron a generar situaciones en el escenario, Entonces, yo como host principal del evento pedí que paren. Quizá el ímpetu no estuvo bueno. El escenario es así", agregó.

"Nunca me pasó que por hablar así se me ofenda alguien, al contrario. Si no te gusta algo dímelo y así empezamos de vuelta. Cuando no se habla se generan estas cosas (...) Sí hablamos (con Cayu) y todo está bien", comentó.

EL PÚBLICO PERUANO

El trabajo como host de batallas de rap improvisado ha llevado a Misionero por diversos países de Hispanoamérica como: España, Argentina, Chile, Perú, México, Cuba, Costa Rica, Panamás, Colombia, entre otros.

Por ese motivo, el argentino reconoce muy bien la acogida que tiene el freestyle en los países antes mencionados. Él considera que el mejor público para estas competencias se encuentra aquí en el Perú.

"Es el mejor público, te lo puedo asegurar. He viajado y Perú tiene esa magia que por siempre apoya a su equipo. Mira este evento (FMS Internacional), se está llenando y no hay un solo peruano compitiendo. Eso ya te habla del público cómo es", concluyó.