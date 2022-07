FMS Perú 2022 jornada 6: Jota y Stick son la cuarta batalla confirmada. | Fuente: Twitter

Batallón. La cuarta batalla de la jornada 6 de la FMS Perú 2022 será entre Jota y Stick. Este es uno de los enfrentamientos más esperados ya que el subcampeón actual de la liga y tricampeón de la Red Bull Perú llegará a este duelo posiblemente en su mejor momento de forma, con mucho roce internacional y ante la élite del freestyle.

Jota comenzó de manera espectacular su temporada, venciendo a uno de los favoritos como es Jaze y convirtiéndose en el primer MVP de la liga peruana.

Fecha de la jornada 6 de la FMS Perú 2022

La jornada 6 de la FMS Perú 2022 se realizará en Piura el 9 de julio. Asimismo, anunciaron que las entradas están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de fmstickets.com.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Jota y Stick son la cuarta batalla de la FMS Perú 2022 jornada 6. | Fuente: Twitter

Stick será jurado en la Red Bull México 2022

México será el primer país en realizar su Final Nacional de la Red Bull 2022 este sábado 2 de julio. La Batalla de los Gallos inicia una nueva temporada y el primer campeón será del país azteca.

La competencia se llevará a cabo en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León y Perú estará en la casa. Stick, el tricampeón nacional de la Red Bull, tendrá un papel importante en este evento ya que será juez junto a Zticma y Rapder.

Cabe resaltar que la Red Bull México 2022 será muy importante debido a que la Final Internacional será en este país por lo que se verá el sentir del público en este primer show.

Así como el peruano Stick será jurado, Serko Fu será el anfitrión mientras que DJ Sonicko será el responsable de los instrumentales y los cortes respectivos.

