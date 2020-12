Rapder (México) y Stick (Perú) se enfrentaron en octavos de final de la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: Red Bull Media House

La séptima batalla de octavos de final de la Red Bull Internacional 2020 fue entre Stick (Perú) y Rapder (México). Si bien el peruano demostró todo su talento y barras en su enfrentamiento, el resultado no fue el esperado.

En la temática “Baile”, el “Rey de las plazas” mencionó una serie de danzas de nuestro país como los Caporales, Danza de Tijeras y la Diablada. A pesar de que muchos seguidores lo entendieron, el jurado no.

Las rimas locales jugaron en contra del freestyler peruano, por ese motivo, en conferencia de prensa, Stick reveló a RPP Noticias que estas referencias no le permitieron llegar a cuartos de final:

“Sí jugaron en contra, pero en el segundo minuto. Como es conocido por Perú y Bolivia, no lo iban a entender aquí. A pesar de ello, me siento contento porque he competido con el campeón. Me siento competitivo, no fue un rival fácil y me alegra que haya campeonado”, sostuvo el artista.

Asimismo, Stick aseguró que seguirá intentando hasta llegar a su objetivo en la Red Bull y espera que los peruanos lo apoyen y no le tiren hate:

"Represento a los míos, a los que se identifican con mi lucha", comentó Stick (Perú) quien se enfrentó a Rapder (México) en la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: Red Bull Content Pool

“Más que representar a mi país, represento a los míos, a los que se identifican con mi lucha, los que superaron los altibajos. Hay mucha gente que me ha escrito de otros países y me han dicho ‘Stick, te apoyo a muerte’. En un país tu lo das todo y si te va mal, la gente de tu país te manda mala vibra”, agregó.

CAMPEÓN MEXICANO

La final entre Skone (España) y Rapder (México) fue una de las más candentes en este evento de la Red Bull Internacional 2020. El mexicano resultó vencedor y tras escuchar su nombre como campeón, rompió a llorar.

Muchos lo llaman el “sucesor de Mau”, sin embargo, el rapero asegura que quiere forjar su propio camino para seguir llevando el freestyle a todos los rincones del mundo. Es la primera vez que Rapder tiene su cinturón y como dijo Serko Fu: “Ha entrado al Olimpo de los ganadores”.

Tanto el nuevo ganador como Skone tienen su pase asegurado para la Final Internacional de la Red Bull 2021, asimismo, el tercer puesto, Aczino, también tiene ingresa automáticamente a la lista de competidores tras vencer a Éxodo Lirical.

