Mickey Guyton interpretará el himno de los Estados Unidos en el Super Bowl LVI | Fuente: Instagram / Mickey Guyton

Este domingo 13 de febrero se jugará en Super Bowl LVI, que enfrentará a los dos mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL. Al ser uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos, la interpretación del himno nacional es un momento esencial. En esta oportunidad, la responsabilidad recaerá en Mickey Guyton.

Mickey Guyton es una cantante de country, nacida en Texas hace 38 años. Luego, se mudó a Nashville donde, al igual que su compatriota Taylor Swift, ha desarrollado buena parte de su carrera.

Como muchos otros artistas afroamericanos, Guyton aprendió a cantar de muy niña en coros de iglesia. Su mayor inspiración de juventud fue LeAnn Rimes, una de las grandes estrellas del country pop. Cuando terminó el colegio, Mickey se mudó a Los Ángeles, para perseguir el sueño de ser cantante. Allí conoció a Gary Borman y Steve Moir, dos productores de country que la animaron a continuar su carrera en Nashville.

Mickey Guyton firmó con Capitol Records Nashville, donde publicó en el 2014 su primer EP, "Unbreakable", un trabajo acústico que recibió muy buena crítica de parte de Billboard y otros medios musicales. Un año después, sacó el sencillo "Better Than You Left Me”, que también obtuvo muy buena crítica entre la comunidad de la música country, y que pasó a formar parte de su segundo EP homónimo.

Tomando el country por las astas

En el 2019, vino el gran quiebre de la carrera de Mickey Guyton, cuando decidió apartarse del estilo “Nashville” para abrazar sus raíces afroamericanas, aunque sin alejarse del género que tanto ama. A través del sencillo “Black Like Me”, narró sus experiencias con el racismo. Esta canción no solo le permitió ser la primera afroamericana en cantar en los Premios de la Academia de Country Americana, también le dio una nominación a los Grammy del 2020.

En el 2021, Mickey Guyton sacó su primer álbum, “Remember Her Name” (“Recuerda su nombre”), donde reúne algunos de sus hits pasados y nuevos temas, con los que busca seguir por la senda de la autoexploración. Este trabajo le ha valido 3 nominaciones para los próximos Grammy, en las categorías “mejor disco de country”, “mejor canción de country” y “mejor performance solista de country”.

¿Quiénes más cantarán en el Super Bowl?

Puesto que el Super Tazón se jugará en Los Ángeles, varios artistas de la ciudad participarán del evento. Jhené Aiko será una de ellas; la seis veces nominada a los Grammy interpretará el clásico “America the Beautiful”.

En tanto, el dúo de gospel Mary Mary, junto con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA), harán lo propio con “Lift Every Voice and Sing”, tema considerado el himno de la comunidad afroamericana.

En tanto, el plato de fondo lo pondrán Dr. Dre y sus amigos. El productor californiano estará acompañado de su compadre Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que se presentarán durante el espectáculo de medio tiempo.

