Aeropuerto de Jaén entra en etapa final de obras: CORPAC anuncia plazos para la reanudación de vuelos

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) se pronunció ante la reapertura total del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, informando sobre el inicio del asfaltado final de su pista de aterrizaje.

Los trabajos, que comenzaron el lunes 18, están próximos a concluir en los próximos días y representan un avance para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.

El gerente general de CORPAC, José Antonio Rubio Travi, supervisó el inicio de estas labores, acompañado por el alcalde provincial de Jaén, José Tapia, y miembros del Colectivo Unidos por Jaén. Durante el recorrido, observaron la llegada del primer cargamento de asfalto y el proceso de colocación y aplanado. Rubio Travi informó que, una vez finalizado el asfaltado, se procederá al pintado de las señales aeronáuticas en la pista.

El subgerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Jaén, Andrés Acosta Coronel, también confirmó el avance de los trabajos. De hecho, CORPAC ya ha concluido el asfaltado de la primera de las cinco áreas que restan, lo que se logró a las 3 p.m. del día de la verificación, y se espera la colocación de la mezcla asfáltica en la segunda área para el día siguiente.

Para garantizar la durabilidad y seguridad de la infraestructura, CORPAC está empleando asfalto en caliente de tipo FAA P-401 con ligante PG 82-22. Este material posee mejores condiciones técnicas para soportar las lluvias intensas y las altas temperaturas, así como el peso de las aeronaves al momento de aterrizar en el Aeropuerto de Shumba (como también se le conoce). Esta inversión es fundamental para asegurar la capacidad de la pista para recibir diversos tipos de aeronaves.

Pruebas coordinación para la reanudación de vuelos

Una vez concluidas las obras de asfaltado, se iniciará la etapa de pruebas técnicas. Según informó CORPAC, una empresa especializada se encargará de los estudios de resistencia ACR/PCR, tomando muestras del asfalto a lo largo de la pista.

Estos estudios de laboratorio podrían extenderse entre 8 y 10 días hábiles. Los resultados de estas pruebas serán determinantes para establecer el número y tipo de aeronaves que el terminal aéreo podrá recibir.

Adicionalmente, CORPAC ya se encuentra coordinando con las aerolíneas comerciales la posibilidad de reanudar los vuelos tan pronto como se obtengan los resultados favorables de las pruebas ACR/PCR y se reciba el permiso de reapertura de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).