AFIN: No podemos vivir con una industria de telecomunicaciones con 50% de morosidad

"A los clientes le pedimos paciencia, porque modificar las plataformas es complicado, pero todos tendrán la oportunidad de hacer el fraccionamiento", según AFIN | Fuente: RPP

"Es importante entender que no podemos vivir en un país con una industria de telecomunicaciones que tiene más de 86 días con 50% de morosidad", afirmó Leoni Roca, presidenta de la Asociación Para Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) en Ampliación de Noticias.

Cabe indicar que en caso se incumpla con el pago del servicio de telecomunicaciones, los cortes iniciarán el 15 de junio.

En ese sentido, Leoni Roca espera que los usuarios puedan fraccionar sus recibos.

"Confiamos que habrá proceso de fraccionamiento muy agresivo estos días, a los clientes le pedimos paciencia, porque modificar las plataformas es complicado, pero todos tendrán la oportunidad de hacer el fraccionamiento antes del corte. Cabe indicar que el aviso de corte se hace con 5 días de anticipación", explicó.

Pide mesas de trabajo

En otro momento pidió al Ejecutivo establecer mesas de trabajo para obtener una estrategia que sostenga a los sectores económicos.

"El dialogo con el Ejecutivo es permanente, pero no es diálogo de trabajo. No es un espacio de manera permanente para tomar decisiones. Una mesa de trabajo es cuando nos sentamos y establecemos fechas, qué necesitamos, eso no se hace", dijo