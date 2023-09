Asbanc: La digitalización contribuye con la inclusión financiera y la formalización de la economía

Miguel Vargas Ascenzo, gerente general de la Asociación de Bancos del Perú ( Asbanc ), dijo este jueves en Ampliación de Noticias que es "una excelente noticia" que se haya dado inicio a la fase 2 de la interoperabilidad , pues va a facilitar aún más las transacciones entre billeteras digitales como Yape y Plin. "A partir de ayer hemos entrado a la segunda fase que implica que estas dos billeteras pueden hacer transferencias a cualquier institución financiera de las 19 (entidades financieras). Además de eso, ya no vamos a necesitar ese código larguísimo del CCI para hacer una transferencia en línea, ahora con el número telefónico vamos a poder hacer esa transferencia", resaltó.

Vargas Ascenzo, en diálogo con RPP Noticias, destacó que en la actualidad más de 12 millones de peruanos utilizan las billeteras digitales como método de pago y estima que el próximo año crecería un 60% con la implementación de esta segunda fase de la interoperabilidad . "Esa es una noticia muy positiva que va a contribuir no solo con la inclusión financiera (...) sino también que pone al Perú en la vanguardia en estos sistemas y contribuye con la formalización de la economía. Está comprobado que los países con mayor digitalización tienen mucho menor informalidad", resaltó.

En otro momento de entrevista, el gerente general de Asbanc expresó su preocupación por el proyecto del Congreso que busca eliminar el cobro de comisión por transferencias bancarias. Dicha propuesta, indicó, podría ocasionar dos cosas: "Primero, que algunas entidades ya no puedan hacer esas operaciones y, en lugar de digitalizarnos, estaríamos volviendo al uso de efectivo por el costo que eso implicaría para las entidades financieras. En segundo lugar, que ese costo lo paguemos todos los que hacemos transferencias en poco monto o transferencias en mucho monto. Actualmente las tarifas están reguladas de acuerdo al monto que uno transfiere, entonces eso también estaría generando un perjuicio para los usuarios".

14 Sep 2023 - 01:09

En ese sentido, dijo que el proyecto del Congreso es "completamente antitécnico" y podría afectar los avances de la interoperabilidad en el Perú. "Es muy fácil decir que mejor no se cobre nada, si pagáramos cero seríamos todos felices, suena bien, pero es completamente antitécnico y va contra esta buena noticia (de la fase 2 de la interoperabilidad). De hecho, con las billeteras digitales es cero costo, una persona puede transferir hasta mil soles con cero costo. Entonces, no entendemos la lógica de hablar de cero comisiones. Creo que hay buena intención, pero probablemente no hay un entendimiento cabal del tema y eso lleva a cosas como esta", señaló.