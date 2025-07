¿Buscas una beca para estudiar técnica? Beca Tec cubre todo y no exige alto rendimiento

El Programa Nacional de Becas y Créditos (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) ha lanzado hoy, lunes 21 de julio de 2025, el concurso Beca Tec, una nueva oportunidad para 300 peruanos de acceder a formación técnica financiada en carreras con alta demanda laboral. Este programa está diseñado para cubrir la totalidad de los gastos académicos y no académicos de los beneficiarios.

Los 300 ganadores de Beca Tec verán cubiertos todos los gastos de su carrera técnica completa, lo que incluye no solo la matrícula y pensiones, sino también los costos de movilidad, alimentación y materiales de estudio. Las becas se distribuirán en tres niveles formativos para atender diversas necesidades y aspiraciones profesionales:

180 becas para estudios de profesional técnico.

para estudios de profesional técnico. 90 becas para estudios de técnico.

para estudios de técnico. 30 becas para estudios de auxiliar técnico.

Los postulantes tienen varias opciones, pudiendo elegir entre más de 120 carreras en 82 institutos elegibles; una lista que, además, puede ampliarse hasta el 7 de setiembre.

Requisitos para acceder a una de las becas

Una de las particularidades más destacadas de Beca Tec es que, a diferencia de otros concursos, no se requiere acreditar condición de pobreza ni un alto rendimiento académico (como tercio superior) para postular. Sin embargo, tener una condición de pobreza sí permitirá obtener un puntaje adicional en la evaluación.

Alexandra Ames, directora ejecutiva del Pronabec, indicó que "la particularidad de Beca Tec, es que, en primer lugar, no necesitas alto rendimiento académico, basta que termines el quinto de secundaria. Segundo, no pedimos acreditación de pobreza, si el postulante tiene condición de pobreza va a tener puntaje adicional, pero no es requisito. Tercero, el rango de edad es amplio, permite que jóvenes y adultos puedan postular”.

Los requisitos básicos para postular son:

Ser peruano de nacionalidad.

Tener entre 17 y 39 años .

. Haber concluido la secundaria.

Haber ingresado a una institución de educación superior para iniciar estudios en el año 2025 o 2026.

Los interesados tienen dos meses para registrarse en el módulo de postulación que se encuentra en la página web oficial de Pronabec. El plazo límite para las inscripciones es el 15 de setiembre de 2025 a las 23:59 horas.

Es fundamental tener en cuenta que están impedidos de postular quienes hayan cursado o estén cursando estudios de educación superior antes del 30 de junio de 2025, así como quienes ya culminaron estudios universitarios. No obstante, sí pueden inscribirse aquellos con formación previa de auxiliar técnico o técnico que deseen avanzar al siguiente nivel profesional.