Confiep advierte que "no estamos preparados" para absorver inversión de Megapuerto de Chancay

Proyecto de planificación urbana todavía no está listo, pese a la revalorización de los predios.

Alrededor de cinco meses falta para la inauguración del Megapuerto de Chancay y el país todavía no está listo para recibir el impacto que generará esta obra, pues se demanda infraestructura, sobre todo vial, aseguró Alfonso Bustamante, presidente de Confiep a RPP.

“Necesitamos una conectividad terrestre en los puertos y esa no existe, alimentadores terrestres que vengan de todas partes del Perú y eso no existe… estamos flojos en infraestructura… cómo vamos a estar preparados, no lo estamos”, refirió.

Solamente en Ventanilla hay 300 metros de carretera, que unen a Chancay con el Callao, que “están rotas” hace 5 años, refirió Bustamante por colocar un ejemplo de la necesidad en infraestructura vial.

Además, el vocero destacó la oportunidad del gobierno para impulsar actividades como maquilas, ensambladoras de vehículos, etc. A través de puertos libres, o también conocidos como zonas francas que se dedican al almacenamiento, industrialización de las mercaderías, entre otros.

“La oportunidad del megapuerto podría impulsar la generación de actividades como maquilas, ensambladoras de vehículos, computadoras, pero no hemos preparado nada sobre esto todavía”, refirió.