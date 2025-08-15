Día del Niño: ¿Qué regalos son los más buscados y cuánto planean gastar los padres?

La campaña por el Día del Niño se perfila como un importante motor para el sector retail en Perú, con proyecciones que estiman un crecimiento moderado de las ventas de entre el 3% y 5% en comparación con el año anterior. Esto podría significar una facturación cercana a los S/ 4,000 millones durante el mes de agosto, según el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

A pesar del actual escenario económico desafiante, el sector retail mantiene un optimismo cauteloso, respaldado por la resiliencia del consumidor peruano que prioriza esta celebración familiar con experiencias significativas y la búsqueda de productos con valor agregado, indicó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

Productos más demandados por los peruanos

Para esta celebración, el gremio ha identificado las categorías de productos con mayor demanda:

Juguetes tradicionales y de colección : Siguen liderando las ventas, incluyendo muñecas, figuras de acción, sets de construcción (como bloques) y juegos de mesa. También hay una alta demanda por colecciones de figuras inspiradas en películas, personajes y series animadas.

: Siguen liderando las ventas, incluyendo muñecas, figuras de acción, sets de construcción (como bloques) y juegos de mesa. También hay una alta demanda por colecciones de figuras inspiradas en películas, personajes y series animadas. Juguetes STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) : Esta categoría, que incluye libros, cuentos interactivos y kits de ciencia, registra un crecimiento sostenido debido a su valor educativo. Leslie Passalacqua señaló que los niños modernos buscan productos que combinen diversión con aprendizaje.

: Esta categoría, que incluye libros, cuentos interactivos y kits de ciencia, registra un crecimiento sostenido debido a su valor educativo. Leslie Passalacqua señaló que los niños modernos buscan productos que combinen diversión con aprendizaje. Tecnología y videojuegos : Demuestran un gran interés, destacando las consolas portátiles, dispositivos electrónicos infantiles y videojuegos familiares.

: Demuestran un gran interés, destacando las consolas portátiles, dispositivos electrónicos infantiles y videojuegos familiares. Ropa infantil : Experimenta una demanda creciente, especialmente las prendas con personajes de moda.

: Experimenta una demanda creciente, especialmente las prendas con personajes de moda. Productos deportivos: Impulsados por el regreso a clases después de las vacaciones de medio año.

Gasto promedio de peruanos

Se estima que el ticket de compra por familia oscile entre S/150 y S/200, un valor similar al registrado el año pasado. La representante del gremio enfatizó que el consumidor actual es más consciente de su gasto, pero está dispuesto a invertir un poco más en productos duraderos y de calidad.

Los padres de hoy no solo buscan entretenimiento, sino que se enfocan en regalos que aporten valor al desarrollo cognitivo de sus hijos.